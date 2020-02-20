بالفيديو.. تصادم أكثر من 200 سيارة في حادث مروع بمونتريال الكندية
شهدت مدينة مونتريال الكندية حادث سير مروعا أدى إلى إصابة أكثر من سبعين شخصا، بعد تصادم أكثر من 200 سيارة على أحد الطرق السريعة في مدينة مونتريال.
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وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام كندية مشاهد لتحطم عدد من الحافلات والسيارات على الطريق السريع جنوبي المدينة.
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