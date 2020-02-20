بالفيديو.. تصادم أكثر من 200 سيارة في حادث مروع بمونتريال الكندية

شهدت مدينة مونتريال الكندية حادث سير مروعا أدى إلى إصابة أكثر من سبعين شخصا، بعد تصادم أكثر من 200 سيارة على أحد الطرق السريعة في مدينة مونتريال.

BREAKING: Two people are confirmed dead in a multi-vehicle accident south of Montreal on Highway 15 in La Prairie. pic.twitter.com/Ir6sOzt7my — CityNews Montreal (@CityNewsMTL) February 19, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام كندية مشاهد لتحطم عدد من الحافلات والسيارات على الطريق السريع جنوبي المدينة.