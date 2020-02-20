شاهد.. سباق بين دورية أميركية وأخرى روسية على طريق عام بالقامشلي

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتكاكا عنيفا بين عربة أميركية لنقل الجنود من طراز تايغر وعربة عسكرية روسية من طراز تايفون، في طريق عام في القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووقع الاحتكاك حينما حاولت الدورية الروسية أن تتجاوز نظيرتها الأميركية في الطريق، فكان رد فعل العربة الأميركية عنيفا حيث منعت نظيرتها من الشرطة العسكرية الروسية من المرور وتجاوزها.

وحسب ما أظهرته لقطات من الفيديو فقد كاد الاحتكاك بين الدوريتين يودي بحياة شخص كان على قارعة الطريق، إلا أنه هرب بمجرد اقتراب العربتين منه.

وحصل الفيديو على تفاعل واسع على موقعي تويتر وفيسبوك، وتنوعت التفاعلات بين السخرية من الصراع بين الدوريتين والغضب من عدم اهتمام السائقين بحياة المدنيين.

وقال مغردون إن هذا الاحتكاك بين الدوريتين الروسية والأميركية يعكس الصراع الدائر على الأراضي السورية بين القوى العظمى، وفقدان النظام السوري للسيادة على أراضيه.

#Syria: A U.S. military vehicle ran a Russian armored truck off the road after it tried to pass an American convoy today.



Meanwhile, against this backdrop of escalating tensions b/w the two superpowers, a humanitarian crisis is unfolding in NE Syria.https://t.co/2SsIQQADDP pic.twitter.com/O61ANlPYhf — Minh Ngo (@minhtngo) February 20, 2020

وقال آخرون إن منع الدورية الأميركية لنظيرتها الروسية من تجاوزها يعكس قوة الولايات المتحدة الأميركية وسيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، خصوصا في القامشلي حيث توجد قاعدة أميركية.