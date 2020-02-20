البث الحي
ابحث

شاهد.. سباق بين دورية أميركية وأخرى روسية على طريق عام بالقامشلي

أظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي احتكاكا عنيفا بين عربة أميركية لنقل الجنود من طراز تايغر وعربة عسكرية روسية من طراز تايفون، في طريق عام في القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووقع الاحتكاك حينما حاولت الدورية الروسية أن تتجاوز نظيرتها الأميركية في الطريق، فكان رد فعل العربة الأميركية عنيفا حيث منعت نظيرتها من الشرطة العسكرية الروسية من المرور وتجاوزها.

وحسب ما أظهرته لقطات من الفيديو فقد كاد الاحتكاك بين الدوريتين يودي بحياة شخص كان على قارعة الطريق، إلا أنه هرب بمجرد اقتراب العربتين منه.

وحصل الفيديو على تفاعل واسع على موقعي تويتر وفيسبوك، وتنوعت التفاعلات بين السخرية من الصراع بين الدوريتين والغضب من عدم اهتمام السائقين بحياة المدنيين.

وقال مغردون إن هذا الاحتكاك بين الدوريتين الروسية والأميركية يعكس الصراع الدائر على الأراضي السورية بين القوى العظمى، وفقدان النظام السوري للسيادة على أراضيه.

وقال آخرون إن منع الدورية الأميركية لنظيرتها الروسية من تجاوزها يعكس قوة الولايات المتحدة الأميركية وسيطرتها على مناطق شمال شرقي سوريا، خصوصا في القامشلي حيث توجد قاعدة أميركية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي
كلمات مفتاحية:
متعلقات
الهاتف النقال عدو لدود للجيش الهندي
دواب الحروب.. بين بغال أفغانستان وحمير اليمن
بالصور.. مقبرة الطائرات العسكرية الأميركية
دخل موسوعة غينيس.. تركي يؤدي تحية عسكرية استغرقت 24 ساعة
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
شاهد.. وفاة عراقي خلال لقاء تلفزيوني مباشر داخل مستشفى ببغداد
قبور مجانية.. مبادرة عائلة غزّية لدفن فقرائها
بالفيديو.. مطاعم للأكلات المصرية بإسطنبول.. تذوق بنكهة الحنين للوطن
‫علماء يسعون لوصفة لإنتاج مشروب إسبريسو مثالي