"اطلب على قدك".. مطعم مصري يلزم زبائنه بعدم ترك بقايا الطعام

خاص-الجزيرة نت

"اطلب على قدك" نظام فرضته سمية الأسيوطي صاحبة مطعم " أكل بيتي" في شارع هدى شعراوي وسط القاهرة، حيث يجبر هذا النظام الزبائن على عدم ترك بقايا الطعام في الأطباق.

وبمجرد أن تدق الساعة الخامسة مساء كل يوم تجد زبائن السيدة الخمسينية يقفون في الطابور أمام مطعم سمية، يتجمعون كي يستعدوا للدخول، فمن الساعة الخامسة حتى السابعة فقط يسمح بدخول الزبائن، ما عدا يوم الجمعة من السابعة إلى التاسعة مساء.

وتسعى سمية لتشجيع زبائنها على عدم الإسراف في تناول الطعام، وتتلقى ردود فعل متفاوتة ما بين مؤيد ومعارض لفكرتها، لكنها تتمسك برأيها في النهاية.