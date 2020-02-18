خيول "الخال علي".. مقصد هواة التصوير في قيصري التركية
تستقطب مزرعة خيول لفلاح تركي في ولاية قيصري (وسط)، هواة التصوير من شتى أنحاء المناطق المجاورة.
المزارع علي كمر، أو كما يلقبونه في قرية "حرمتشي" باسم "الخال علي"، أدمن منذ زمن طويل على تربية الخيول حتى وصلت عددها إلى نحو 300 فرسا.
وفي حديثه للأناضول، قال كمر إنه يعتني بخيوله كما يعتني المزارع بأبقاره، حيث يوفر لها جميع أنواع الحشائش والعلف في فصل الشتاء.
وأوضح كمر أن خيوله تجذب هواة التصوير من كل مكان، حيث تتشكل لوحة فريدة للأحصنة في أحضان الطبيعة والثلوج، وخصوصا في الشتاء.
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