سعودي يلتقي بنجله بعد اختطاف دام أكثر من 20 عاما
قالت وسائل إعلام سعودية إن المواطن علي الخنيزي التقى بنجله موسى المختطف منذ أكثر من 20 عاما من داخل مستشفى الولادة بمحافظة الدمام.
وبثت وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات اللقاء الأولى بين الأب ونجله المختطف، وعبر "والده عن فرحته وسعادته التي لا توصف بلقائه ابنه".
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وتفاعل مغردو مواقع التواصل بالسعودية مع قصة المختطفين وعودتهم إلى عائلاتهم وعبروا عن تضامنهم مع أسرهم التي عانت طوال السنوات من الحادثة.
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وأشارت إلى أن السلطات اشتبهت مؤخرا في سيدة تقدمت للحصول على أوراق رسمية لشابين تبين أنهما اختطفا وهم حديثو الولادة قبل أكثر من 20 عاما، وألقت الشرطة القبض عليها.
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وكانت شرطة المنطقة الشرقية أصدرت بيانا في وقت سابق قالت فيه "اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية (الحمض النووي DNA) علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام".
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وأضافت شرطة الشرقية أن "الطفل الأول (العماري) اختفى بتاريخ 24 / 04 / 1417 هجري، والثاني (الخنيزي) بتاريخ 08 / 04 / 1420 هجري، حيث تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".
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