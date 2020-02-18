سعودي يلتقي بنجله بعد اختطاف دام أكثر من 20 عاما

قالت وسائل إعلام سعودية إن المواطن علي الخنيزي التقى بنجله موسى المختطف منذ أكثر من 20 عاما من داخل مستشفى الولادة بمحافظة الدمام.

وبثت وسائل الإعلام على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظات اللقاء الأولى بين الأب ونجله المختطف، وعبر "والده عن فرحته وسعادته التي لا توصف بلقائه ابنه".

شرطة الشرقية تكشف قضية فقد طفلين حديثي الولادة منذ عشرين عاماً. pic.twitter.com/KDZRgPKWFP — الأمن العام (@security_gov) February 11, 2020

وتفاعل مغردو مواقع التواصل بالسعودية مع قصة المختطفين وعودتهم إلى عائلاتهم وعبروا عن تضامنهم مع أسرهم التي عانت طوال السنوات من الحادثة.

صعب أتخيل شعور #موسي_الخنيزي بالنسبة لخاطفته، اللي عاش طول حياته يعتقد انها أمه!

هل بيرضى انها تتعاقب، أو بيحقد عليها؟ أو ما يقدر يتجاهل شعور الأمومة نحوها!

وكيف بيكون تعامله مع أمه الحقيقية؟

*((والله شعور صعب تتخيله، عاد كيف تعيشه؟))

> كان الله في عونه، وأتمنى تتغير أموره للأحسن pic.twitter.com/M1h6qzMjy1 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) February 18, 2020

وأشارت إلى أن السلطات اشتبهت مؤخرا في سيدة تقدمت للحصول على أوراق رسمية لشابين تبين أنهما اختطفا وهم حديثو الولادة قبل أكثر من 20 عاما، وألقت الشرطة القبض عليها.

وكانت شرطة المنطقة الشرقية أصدرت بيانا في وقت سابق قالت فيه "اتضح من إجراءات البحث والتحري وفحص الخصائص الحيوية (الحمض النووي DNA) علاقة الشابين ببلاغين عن اختطاف طفلين حديثي الولادة من داخل أحد المستشفيات بمدينة الدمام".

كيف كان لقاء ام موسى الخنيزي

اللقاء الاول بعد غياب ٢٠ مام لام #موسى_الخنيزي

الشوق💔 مزيجٌ بين نار البعد وأمل التلاقي، هو طيف الحبيب لا يفارق البال، وهو قلق لا يُذهِبُه تغيُّر الحال ، إلا بعد اللقاء ❤ pic.twitter.com/HJWWGOIonB — Ghada Ali Al Shammasi (@GhadahShammasi) February 18, 2020

وأضافت شرطة الشرقية أن "الطفل الأول (العماري) اختفى بتاريخ 24 / 04 / 1417 هجري، والثاني (الخنيزي) بتاريخ 08 / 04 / 1420 هجري، حيث تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الاستدلال، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك".