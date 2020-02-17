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معرض الحمام الزاجل في الدوحة يطلق 3350 حمامة

المعرض يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط (الأناضول)
المعرض يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط (الأناضول)

انطلق معرض كتارا الدولي للحمام الزاجل، الأحد، في الدوحة، وذلك بإطلاق 3350 حمامة.

وشارك في المعرض، الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، عدد من السفراء المعتمدين لدى الدوحة ودبلوماسيون ووفود من نحو 17 دولة.

وقال المدير العام لـ"كتارا"، خالد السليطي، في تصريحات صحفية، إن "معرض كتارا الدولي للحمام الزاجل يُعد أكبر منصة على مستوى الشرق الأوسط تجمع الهواة والشركات العالمية".

وأوضح السليطي أن المعرض، الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، يقام بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي للحمام الزاجل.

المعرض شارك فيه عدد من السفراء المعتمدين لدى الدوحة ودبلوماسيين ووفود من نحو 17 دولة (الأناضول)

وأشار إلى أن "سباق كتارا للحمام الزاجل انطلق، السبت، حيث شاركت فيه 1100 حمامة، وصلت منها مجموعة كبيرة إلى الدوحة، وسيفوز الأربعون الأوائل بجوائز قيمة".

وذكر أن الهدف من هذا المعرض، هو أن تكون كتارا مركزا للحمام الزاجل في الشرق الأوسط.

وأعرب عن ثقته في أن تتوسط قطر خريطة أولمبياد الحمام الزاجل اعتبارا من العام المقبل، تتميز به من موقع جغرافي يجعلها في مركز الدول المشاركة في أولمبياد الحمام الزاجل من آسيا وأوروبا.

المصدر : وكالة الأناضول
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