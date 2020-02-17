سوري يبتكر طريقة مميزة لكسر خوف طفلته من صوت القذائف

بث الناشط التركي محمد ألغان (mehmet algan) عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لشاب سوري لجأ لطريقة مبتكرة لكسر خوف طفلته الصغيرة من صوت القذائف في إحدى قرى ريف إدلب في شمالي سوريا.

وأظهر مقطع الفيديو الشاب السوري عبد الله مع ابنته سلوى في إحدى قرى ريف إدلب أثناء القصف المدفعي من قوات النظام السوري وهو يلاعب ابنته بطريقة طريفة أثناء القصف بهدف إلهائها عن صوت القذائف.

وأوهم الأب السوري طفلته بأن صوت المدافع والقنابل هو مجرد أصوات ألعاب، مما جعلها تتفاعل معه بالضحك بدل الخوف والفزع.