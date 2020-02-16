إندونيسيا.. 300 شخص يعتنقون الإسلام جماعيا
اعتنق 300 شخص الإسلام في جزيرة سولاويسي الإندونيسية أول أمس الجمعة، بعدما تخلوا عن معتقد "الإحيائية".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأشخاص 300 من قبيلة "تاو تا وانا" التي يعيش أفرادها في جبال "توكالا" بجزيرة سولاويسي الوسطى.
وأعلن أفراد القبيلة إسلامهم جماعيا خلال حفل جرى تنظيمه في مسجد "الفرقان" بمنطقة "موروالي الشمالية".
وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتقديم معلومات تعريفية بالإسلام للذين اعتنقوه حديثا.
و"الإحيائية" معتقد يرى أن كل الأشياء في الطبيعة -بما فيها الجمادات- تمتلك نوعا من الروح. ويعتنق سكان المنطقة هذا المعتقد منذ ثمانية آلاف سنة.
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