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بفعاليات تراثية.. قطر تشارك الكويت احتفالاتها باليوم الوطني

محمود الكفراوي-الكويت

دشنت قطر مشاركتها في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية التي انطلقت منذ بداية فبراير/شباط الجاري وتستمر حتى نهايته.

المشاركة القطرية جاءت من خلال مهرجان الموروث الشعبي الخليجي الذي افتتحه وزير الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي الجراح.

واشتمل الجناح القطري على أقسام عدة منها: فعاليات البدع المتعلقة بالأنشطة البحرية قديما، والألعاب التراثية، وفعاليات المقطر، وهو مجموعة من البيوت المتقاطرة التي تحكي عن البادية في السابق، ويمثل بيت العقيد مجلسها الرئيسي وبه تعقد العديد من الأنشطة.

وتفقد السفير القطري في الكويت بندر العطية الجناح القطري، موجها التهنئة للكويت حكومة وشعبا بمناسبة الأعياد الوطنية.

وتحتفل الكويت يوم 25 فبراير/شباط من كل عام بعيدها الوطني "ذكرى الاستقلال " عن المملكة المتحدة، كما تحتفل في اليوم التالي بعيد التحرير بعد الغزو العراقي عام 1991. ويقام طوال الشهر ذاته مهرجان "هلا فبراير" الذي يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالمناسبتين.

المصدر : الجزيرة
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