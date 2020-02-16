القبض على "مريض مزيف" يمارس نشاطه بالمستشفيات الألمانية

قادت مصادفة السلطات في ألمانيا للقبض على "مريض مزيف" يدعي المرض "ليمارس نشاطه" داخل المستشفيات. وتنقل "اللص" بين عدة مدن لينكشف أمره أخيرا بهذه الطريقة في دوسلدورف.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار، فإن الشخص البالغ 41 عاما ادعى المرض ودخل بهوية مزيفة أحد المستشفيات بمدينة دوسلدورف غرب البلاد.

وبالصدفة، شكت إحدى موظفات المستشفى في الأمر بسبب الهوية المزيفة التي سبق لهذا الشخص استخدامها، وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليه وكشفت هويته الحقيقية باستخدام البصمات.

ولم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، إذ اكتشفت الشرطة أن هذا اللص صدرت بحقه أوامر اعتقال بمدينتي هامبورغ وإيرلانغن بنفس التهمة.

التفتيش الأولي كشف حيازة "المريض المزيف" جهاز "إي ريدر" (قارئ الكتاب الإلكتروني) خاص بمريض سبق للص مرافقته في نفس الغرفة بأحد المستشفيات.