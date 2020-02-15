"ستاربكس" تزيد محنة الصحف الورقية بالولايات المتحدة

محمد المنشاوي-واشنطن

بمجرد دخولك على شبكة الإنترنت المتاحة بالمجان داخل مقاهي ستاربكس، تفتح لك صفحة أولية يظهر فيها وصلات لصحف عدة منها وول ستريت جورنال، ويو إس أي توداي، ونيويورك بوست، ولوس أنجلوس تايمز، وعشرات غيرها.

وحتى أسابيع مضت كان من الطبيعي العثور على عدد من كبريات الصحف الورقية في مقاهي ستاربكس، وكان يسمح للعملاء بشرائها أو قراءتها بالمجان وإعادتها للأرفف المخصصة لها، إلا أن هذا أصبح من ذكريات الماضي القديم.

فقد وصلت التغيرات التكنولوجية المتسارعة التي تشهدها صناعة نشر الصحف والمجلات إلى مقاهي بيع القهوة والشاي الأشهر بالولايات المتحدة والعالم.

وأوقفت مقاهي ستاربكس بيع الصحف الورقية في فروعها التي تزيد عن 8600 مقهى داخل الولايات المتحدة، واستعاضت عنها بتوفير قائمة مجانية تضم عشرات الصحف بصيغة إلكترونية.

ولا تزال بعض المقاهي تحتفظ بالأرفف التي كانت تعرض عليها الصحف الورقية كنوع من الرمزية، وحفظ أحد فصول التاريخ.

وعلق جوردان كوهين المتحدث الرسمي باسم صحيفة نيويورك تايمز في بيان على قرار ستاربكس بالقول "على الرغم من خيبة أملنا من قرار ستاربكس، كلنا ثقة أن من يريد شراء الصحيفة سيجدها في منافذ التوزيع المنتشرة في أماكن مختلفة لا تبعد كثيرا من مقاهي ستاربكس".