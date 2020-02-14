بعضها يصيب بالصدمة.. حقائق لا تعرفها عن اليابان واليابانيين

الإنجليزية

على من يزور اليابان أن يتعلم البعض من لغتها المحلية قبل السفر إليها، لأن أغلب اليابانيين يتجنبون المواقف المحرجة التي يواجهونها عندما لا يجيدون التحدث باللغة الإنجليزية بشكل صحيح.

مهذبون للغاية

أكدت الكاتبة أن الشعب الياباني غالبا ما يصور على أنه منضبط ومهذب عموما، وهو ما يمكن ملاحظته في أماكن مثل المواصلات العامة، حيث يحرص الناس على التصرف بشكل هادئ حتى لا يزعجوا الركاب الآخرين.

الشعب الياباني معروف بأنه منضبط ومهذب (غيتي)

عادات اجتماعية مختلفة

يمتاز اليابانيون باحترام الآداب السلوكية والعادات الاجتماعية التي تجعلهم متفردين عن باقي دول العالم، وعلى زائرها أن يبحث مسبقا عن السلوكيات المقبولة وغير المقبولة عند التعامل معهم، فعلى سبيل المثال يعتبر تنظيف الأنف في الأماكن العامة سلوكا غير لائق، كما أنه من الأفضل أن تسلم الهدايا بكلتا اليدين وليس بيد واحدة.

الصوت أثناء الأكل

كشفت الكاتبة أن الشيء الوحيد الذي لا يصنف وقحا عندما تفعله في اليابان هو إصدار صوت أثناء الأكل، وإذا زرت أحد مطاعم النودلز فستكتشف أن التناول لا يكون مناسبا إلا إذا أصدرت صوت الأكل، ويعتبر تناوله بهذه الطريقة أمرا طبيعيا للغاية.

أسعار باهظة

الأسعار في اليابان باهظة بغض النظر عما إذا كانت تتطابق مع الأسعار المتوفرة في وطنك أولا، وهي أغلى من الوجهات الآسيوية الشهيرة الأخرى.

إصدار صوت أثناء الأكل في اليابان لا يصنف أمرا وقحا (غيتي)

نزع الحذاء

يعد نزع الأحذية من بين العادات الاجتماعية التي سيعتاد الزائر على ممارستها في اليابان، وعموما لا يتم ارتداء الأحذية في المنزل، لذلك سيطلب منك نزعها في كثير من الأحيان قبل دخولك إلى المنزل أو المبنى.

حاويات القمامة

يحتار المسافرون لليابان بسبب عدم توفر حاويات قمامة ويضطرون إلى الاحتفاظ بالنفايات حتى تصادفهم حاوية نفايات في طريقهم.

مقاه للحيوانات

تنتشر الكثير من المقاهي المخصصة للحيوانات في اليابان، وهي ليست مخصصة للقطط فقط، بل هناك مقاه للأرانب والقنافذ أيضا.

مساحة التحرك

رغم أن اليابانيين يميلون عموما إلى أن يكونوا مهذبين في الأماكن العامة فإنهم لا يمنحون نفس المساحة الشخصية التي قد يحصل عليها الفرد في بلدان أخرى، وغالبا ما يسير الناس بالقرب من بعضهم البعض ولا يفكرون في منح مزيد من المساحة لغيرهم.

الناس يسيرون بالقرب من بعضهم في اليابان (غيتي)

تقدم تكنولوجي

يلاحظ زوار اليابان في بعض الأحيان أشياء غريبة مثل مرحاض ذكي أو نادل إلكتروني في مطعم، مما يعكس التقدم التكنولوجي للبلد.

خدمة عملاء رائعة

أفادت الكاتبة بأن معظم المسافرين أقروا بأن خدمة العملاء في اليابان تفوق خدمة العملاء التي ستحصل عليها في البلدان الأخرى.

عدد مفزع من الإعلانات

تتكدس أكوام من الإعلانات في المدن الحضرية باليابان وتنتشر في كل مكان، مما يشعر الزائر بالانزعاج، غير أنه من شأنها أن تضفي بعض الجمالية على الصور التي تلتقطها هناك.

الإعلانات في كل مكان بشوارع المدن اليابانية (غيتي)

صدمة ثقافية

يرجح أن يصاب من يزور اليابان بصدمة ثقافية للمرة الأولى من الطريقة التي يهرع بها الناس إلى مترو الأنفاق، وصولا إلى أنواع الأطعمة المتوفرة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمكن أن يشعروا بأنهم هبطوا في عالم جديد.