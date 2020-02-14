بلدة إرطاس الفلسطينية.. من جنة مقفلة إلى بستان محاصر

رئيس المجلس القروي لإرطاس أحمد خليل إسماعيل (الجزيرة)

سيطرة إسرائيلية

تبلغ مساحة البلدة اليوم 5314 دونما (الدونم يساوي 1000 ألف متر مربع)، وقسمت بعد اتفاق أوسلو بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى مناطق "أ" (بنسبة 30% من أراضيها)، وهي المناطق السكنية التي يعيش فيها اليوم قرابة ستة آلاف نسمة، ومناطق "ب" (بنسبة 10%) التي تمثل البستان، ومناطق "ج" التي تبلغ مساحتها 60% من مجمل أراضي البلدة وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة ويمنع على المواطنين الفلسطينيين استخدامها.

وتطل المستوطنة من الجبل الجنوبي على البلدة وبنى الاحتلال في سلسلتها الجنوبية الشرقية جدارا يفصل المناطق التي يسيطر عما تبقى من أراضي البلدة بطول يقارب أربعة كيلومترات، في حين يمنع الاحتلال الفلسطينيين من التوسع في سكنهم وحتى في توسيع أراضيهم الزراعية.

ويقتحم المستوطنون إلى جانب ذلك بصفة دائمة منطقة "برك سليمان" التاريخية التي تمثل ثلاث برك لتجميع المياه وتتسع لقرابة 400 ألف متر مكعب من الماء، وشيدت منذ مئات السنين وتعتبر متنفسا للفلسطينيين الزائرين لها من كل مكان.