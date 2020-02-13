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سلاح الجو الأميركي يسمح بارتداء الحجاب والعمائم وإطلاق اللحى

السماح بارتداء الحجاب والعمامة وإطلاق اللحى ليس مطلقا ويخضع لشروط ومقاييس (غيتي)
السماح بارتداء الحجاب والعمامة وإطلاق اللحى ليس مطلقا ويخضع لشروط ومقاييس (غيتي)

أعلن سلاح الجو الأميركي رسميا السماح لطياريه من الرجال بإطلاق اللحى وارتداء العمائم، وللنساء المسلمات بارتداء الحجاب، وذلك لدوافع دينية أو طبية.

وكشفت مجلة آير فورس الأميركية المعنية بأخبار سلاح الجو العسكري الأربعاء أن هذه التغييرات جاءت وفق تحديث أجراه السلاح على معاييره المهنية المتعلقة بالمظهر للسماح بارتداء الحجاب والعمائم أو إطلاق اللحى.

ويتقدم المنتسب لسلاح الجو بموجب التحديث الجديد بطلب الحصول على إعفاء يسمح له بالتعبير عن تلك المظاهر طالما تبدو "أنيقة وتبدو بمظهر مهني ومهذب"، مع ضرورة ألا يزيد طول اللحية عن سنتمترين ونصف.

ويجب أن تكون العمائم والحجاب بألوان "تشبه إلى حد بعيد الزي الرسمي الموحد للقوات الجوية، في حين تشمل قواعد التحديث الدينية الجديدة في مجال سلاح الجو تغطية الشعر بعمائم تماما كالتي يرتديها رجال طائفة السيخ الهندية".

ومنح الجيش الأميركي في 2017 قادة الألوية صلاحية السماح للعسكريين بتلك المظاهر الدينية، وفقا لنظام ينص على ضرورة الحصول على موافقة وزير الدفاع على إبراز تلك الرموز الدينية وتجديدها مع كل مهمة عسكرية.

ووفق إحصائيات العام 2015، يعمل 5896 مسلما في الجيش الأميركي، بنسبة 0.45%من إجمالي عدد عناصر جيش الولايات المتحدة الذي يزيد عدده عن مليون عنصر.

ويعيش في الولايات المتحدة حسب إحصائيات مركز "بيو" البحثي -مقره واشنطن-لعام 2017 ثلاثة ملايين و450 ألف مسلم، يشكلون 1.1% من إجمالي سكان البلاد. 

المصدر : وكالة الأناضول
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