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أغنى رجل في العالم يحطم رقما ماليا قياسيا في أميركا

جيف بيزوس اشترى منزلا فخما في لوس أنجلوس بـ165 مليون دولار (الجزيرة)
جيف بيزوس اشترى منزلا فخما في لوس أنجلوس بـ165 مليون دولار (الجزيرة)

حطم الملياردير الأميركي جيف بيزوس الرقم القياسي في شراء أغلى العقارات في لوس أنجلوس بشراء منزل فخم بالمدينة سعره 165 مليون دولار، بعدما كان السعر القياسي السابق لدى رجل الأعمال الأسترالي البريطاني لاكلان موردوك الذي اشترى منزلا بسعر 150 مليون دولار.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، اشترى المنزل من صاحب الإمبراطورية الإعلامية الأميركي ديفيد غيفين.

وسجل السعر القياسي السابق العام الماضي عندما اشترى لاكلان موردوك منزلا في بيل إير يستخدم في تصوير مسلسل "ذي بيفرلي هيلبيليز".

وصمم منزل "وارنر إيستايت" الذي اشتراه بيزوس في ثلاثينيات القرن الماضي جاك وارنر أحد مؤسسي شركة الإنتاج "وارنر براذرز"، ويقع في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس ويضم منازل ضيوف وملعبا لكرة المضرب وملعب غولف.

ويتصدر جيف بيزوس قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بأكثر من 110 مليارات دولار.        
         

المصدر : الفرنسية
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