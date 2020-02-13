الدول العشر الأنقى هواء في العالم

تعاني بلدان عديدة من التلوث بسبب التصنيع الثقيل، لكن بعض البلدان وجدت توازنها المناسب في هذا الشأن، بينما لا يزال البعض الآخر يكافح من أجل بلوغ هذا الهدف.

موقع "إيميغريشن" نشر قائمة أفضل 10 بلدان تتميز بهوائها النقي ولديها أقل نسبة من تلوث الهواء:

1- آيسلندا

اضطر هذا البلد إلى العمل في حدود إمكانياته نظرا لطبيعة تضاريسه، فاستفاد من تعدد الأنهار الجليدية والبراكين والينابيع الحارة فيه لاستخدامها كمصادر طاقة طبيعية.

ويقع الجزء الأكبر من السكان في العاصمة ريكيافيك التي تستخدم الطاقة الحرارية لمعظم احتياجاتها من الطاقة، مما يقلل من الحاجة إلى الوقود الأحفوري.

2- كندا

لدى كندا مساحات خضراء شاسعة تعوض عن جهود التصنيع للبلاد، وتساهم قوانين الحماية الصارمة للحكومة في تفادي التلوث في المدن، حتى إن المواطنين يفخرون بكونهم واعين بيئيا.

3- فنلندا

وضعت العديد من الدول الأوروبية -بما فيها فنلندا- قوانين تمنح المنظمات والمواطنين مزايا ضريبية كبيرة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل السيارات الكهربائية.

وبالتوازي مع ذلك، حاولت الحكومة الفنلندية استخدام مصادر الطاقة المتجددة في النقل العام، لتصبح فنلندا إحدى الدول التي تتمتع بأفضل نوعية هواء حتى في مدنها الكبرى.

4- بروناي

لعلها ليست الدولة الأشهر، إلا أنه ينبغي النظر إليها كرمز للنجاح عندما يتعلق الأمر بدمج التصنيع مع الحفاظ على الهواء النقي. وعليه تعتبر بروناي من أكثر الدول المتقدمة في آسيا التي تمكنت من تحقيق ذلك مع الحفاظ على مستويات التلوث منخفضة.