بإمكانيات بسيطة.. حداد فلسطيني يصنع سيارة أحلامه بعد 33 عاما

غزة-عبد الرؤوف زقوت

جاءت عائلة الفلسطيني محمود البركة وأصدقاؤه وجيرانه في اليوم الموعود، وانشغلت جميع المقاعد حول منصة مغطاة بستار، في حين ظلت العيون تترقب بلهفة أن تدق الساعة المحددة للكشف عن سيارة طالت فترة صنعها.

وبعد أربعة أشهر من العمل المتواصل ليلا ونهارا، ها هو محمود بركة (54 عاما) من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة يكشف عن تحفته الفنية التي لازمت أحلامه منذ 33 عاما.

سيارة الأحلام التي رآها لأول مرة في يافا المحتلة عام 1948، عندما كان يعمل هناك عام 1986.

دهشة

انتابت الدهشة عيون الحاضرين مع رفع الستار عن المركبة، وتقدم العشرات من الرجال والأطفال صوب التحفة ذات الألوان الزاهية ليلتقطوا معها الصور أو ليجربوا الجلوس داخلها، فمن النادر أن ترى مركبة كلاسيكية بهذا الشكل في قطاع غزة.

وخطفت السيارة الكلاسيكية القديمة قلب بركة منذ عشرات السنوات دون حتى أن يعلم اسم العلامة التجارية الخاصة بها، لكنه لم ينس الخريطة الصغيرة التي رسمها لأطوال ومقاسات السيارة وشكلها يوم شاهدها في منزل أحد التجار الفلسطينيين في حيفا.

وقال بركة للجزيرة نت "بقيت أعمل في مجال الحدادة في يافا المحتلة وطيف السيارة الكلاسيكية الجميلة التي تعود لعام 1917 ينتابني دائما وتقدمت بالعمر وافتتحت ورشة في قطاع غزة وبقيت أحلامي شابة حتى جاء وقتها".

ويعمل محمود بركة "مهندس الماكنات" -كما يطلق على نفسه- في مجال الحدادة الذي يشهد ركودا كبيرا بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة، مما أفسح المجال له للاهتمام بحلمه الخاص.