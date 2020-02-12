أجريا 3250 حجزا وهميا.. يابانية وابنها يحتالان على الفنادق

ألقت الشرطة في مدينة كيوتو غربي اليابان الأربعاء القبض على امرأة وابنها لإلغائهما 3250 حجزا فندقيا وهميا في أنحاء البلاد على مدار عام، عبر خدمة الحجز عبر الإنترنت، مما ألحق خسائر بلغت قيمتها الإجمالية 115 مليون ين (1.04 مليون دولار) لتلك الفنادق.

وقالت وسائل إعلام يابانية محلية إن الأم (51 عاما) وابنها (31 عاما) جمعا من خلال الحجوزات الوهمية نقاط مكافآت رقمية بقيمة 2.5 مليون ين (22 ألف دولار).

وأكدت الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها ألقت القبض على الأم وابنها لإجرائهما حجوزات مزيفة في ثلاثة فنادق خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فقط، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 95 ألف ين (864 دولارا)، قبل أن يتبين أن هذه الحجوزات ليست سوى جزء بسيط من العدد الحقيقي للحجوزات الوهمية والذي بلغ 3250 حجزا.