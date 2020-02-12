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شاهد.. ماذا قال البغداديون عن الهطول النادر للثلوج على مدينتهم؟

نشر الهطول النادر وغير المسبوق للثلوج على بغداد صباح أمس السعادة في نفوس سكانها. وأوقف البعض سياراتهم بالقرب من حدائق وشوارع غطتها الثلوج، والتقطوا الصور والفيديوهات مع أسرهم وأطفالهم.

 

    
المصدر : الجزيرة
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