شاهد.. ماذا قال البغداديون عن الهطول النادر للثلوج على مدينتهم؟
نشر الهطول النادر وغير المسبوق للثلوج على بغداد صباح أمس السعادة في نفوس سكانها. وأوقف البعض سياراتهم بالقرب من حدائق وشوارع غطتها الثلوج، والتقطوا الصور والفيديوهات مع أسرهم وأطفالهم.
أهم الأخبار
- الضرب في أي مكان والحد من طيران النظام.. أردوغان يكشف إجراءات الجيش التركي الجديدة بإدلب
- فيروس كورونا.. 1114 حالة وفاة ونحو 45 ألف إصابة وتراجع في تفشي العدوى
- بين نهاية العالم وعودة المسيح.. لماذا يدعم الإنجيليون الأميركيون ترامب وإسرائيل؟
- قتيل للنظام وإصابات في اشتباك مع دورية أميركية بالقامشلي
- التجديد الديني في عصر السيسي