استحمام وتدليك وقص شعر.. عربة متنقلة لخدمة الحيوانات الأليفة بمصر

خاص-الجزيرة نت

لا تتوقف الأفكار الإبداعية لدى الشباب المصري بحثا عن لقمة العيش وهربا من شبح البطالة، أحدثها سيارة متنقلة لرعاية الحيوانات الأليفة، دشنها الشقيقان ياسر وخالد الشافعي، في محافظتي القاهرة والجيزة.

تقوم الفكرة على تقديم خدمات رعاية الحيوانات الأليفة فى أماكن وجودها، حيث تشمل العديد من متطلبات العناية بالحيوانات الأليفة مثل التجميل والتدليل والتدليك وقص الأظافر والعناية بالقدمين والاستحمام والعناية بالشعر.

ياسر صاحب الفكرة، أكد أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في مصر، كما أنه يختلف عن العيادات البيطرية المجهزة خصيصا للكلاب والقطط.

ويوضح أن الأسعار متفاوتة حسب الخدمات التي توفرها العربة، كما تختلف بحسب نوع الحيوان وحجمه.

حب الشقيقين وعشقهما لهذه الحيوانات -التي لطالما عملوا على تربيتها منذ عشرات السنين- جعلهم يستقبلون بصدر رحب الانتقادات على مواقع التواصل التي رأت أن الأمر رفاهية مبالغ فيها يفتقدها أغلبية الشعب.

لكن المشروع يستهدف طبقة صغيرة من المواطنين، ولاقى إقبالا منهم، مما دفعهما للعمل على تدشين سيارة أخرى لسد الطلب المتزايد.