بالصور والفيديو: في ظاهرة نادرة الحدوث.. هطول الثلوج على بغداد لأول مرة منذ عقود
اكتست العاصمة العراقية بغداد بالثلوج في ظاهرة لافتة وغير مسبوقة لم تشهدها المدينة إلا في حالات نادرة، كما حل الزائر الأبيض على معظم المدن العراقية الأخرى مع استمرار المنخفض الجوي البارد بالسيطرة على معظم أجزاء البلاد.
واستيقظ سكان بغداد فجر اليوم على تساقط كثيف للثلوج غطى معظم شوارع المدينة والحدائق وأسطح المنازل والسيارات بكثافة.
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وأوقف سائقو السيارات آلياتهم قرب حدائق غطتها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.
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كما توشحت العديد من محافظات العراق، منذ ساعات الصباح بـ"ثوب أبيض"، منها الأنبار وبابل وكربلاء والنجف والديوانية، بعد تساقط الثلوج فجرا. وتساقطت الثلوج على شمال البلاد أيضا.
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موجة قطبية
وتوقع مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية العراقية سيف شعبان أن تنتهي هذه الموجة الباردة القطبية القادمة من شمال شرق أوروبا ظهر الأربعاء.
يشار إلى أن بغداد شهدت هطولا كثيفا للثلوج عام 1914، وهطولا طفيفا آخر عام 2008.
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وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور التي توثق لحظات هطول الثلوج في معظم أرجاء البلاد، في حين أعلنت العديد من المحافظات العراقية وإقليم كردستان العراق تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم.
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