بالصور والفيديو: في ظاهرة نادرة الحدوث.. هطول الثلوج على بغداد لأول مرة منذ عقود

اكتست العاصمة العراقية بغداد بالثلوج في ظاهرة لافتة وغير مسبوقة لم تشهدها المدينة إلا في حالات نادرة، كما حل الزائر الأبيض على معظم المدن العراقية الأخرى مع استمرار المنخفض الجوي البارد بالسيطرة على معظم أجزاء البلاد.

الثلوج غطت معظم الشوارع والحدائق وأسطح المنازل والسيارات (الأناضول)

واستيقظ سكان بغداد فجر اليوم على تساقط كثيف للثلوج غطى معظم شوارع المدينة والحدائق وأسطح المنازل والسيارات بكثافة.

الان في بغداد 😍😍 pic.twitter.com/lQhoCJl9Eg — ملاك صعبة الامتلاك (@Maiak99) February 11, 2020

بغداد 😍

هاي شصاير بالدنيا ثلوج في بغداد ☃️

تخيلوا نخلة وثلج!

منظر لا يتكرر كل يوم ♥️ pic.twitter.com/YLlrh4EsnA — سـجـاد 🇮🇶 (@s19nh) February 11, 2020

وأوقف سائقو السيارات آلياتهم قرب حدائق غطتها الثلوج بالكامل، وعمد بعضهم إلى التقاط الصور مع أطفالهم، بينما تدنت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

لاول مرة اشوف ثلوج في بغداد ❄️😍 pic.twitter.com/yo9wQ5Jor0 — Hassan (@Hassan_mahmoud8) February 11, 2020

الثلج الان في بغداد ولأول مره تقريبا في التاريخ 🥶😊



صباحكم ثلوج pic.twitter.com/KTAUtWKro7 — Lalyyn💕 (@loolooloolool25) February 11, 2020

كما توشحت العديد من محافظات العراق، منذ ساعات الصباح بـ"ثوب أبيض"، منها الأنبار وبابل وكربلاء والنجف والديوانية، بعد تساقط الثلوج فجرا. وتساقطت الثلوج على شمال البلاد أيضا.

مقطع لهطول ثلوج خفيفة في مدينة كربلاء

وايضا في بعض مناطق الانبار والعاصمة بغداد وغرب النجف

في ظاهرة لن تتكرر كثيرا ❄❄.



اليوم بالنهار فرصة هطول الثلوج واردة في شرق وشمال يليمانية وشمال اربيل ودهوك



اما بالليل الفرصة مهيأة في صلاح الدبن والانبار وغرب العاصمة وجنوب نينوى . pic.twitter.com/ZPjtLOmf8B — صادق عطيه منبئ الطقس (@sportrd701) February 10, 2020

موجة قطبية

وتوقع مدير قسم الأرصاد في هيئة الأنواء الجوية العراقية سيف شعبان أن تنتهي هذه الموجة الباردة القطبية القادمة من شمال شرق أوروبا ظهر الأربعاء.

يشار إلى أن بغداد شهدت هطولا كثيفا للثلوج عام 1914، وهطولا طفيفا آخر عام 2008.

🔴 صور نادرة جداً ❗❗



مُقارنة بين ثلوج بغداد عام 2020 ، وثلوج بغداد عام 1914 ( آخر مرة تراكمت بها الثلوج في العاصمة العراقية قبل يومنا هذا)#العراق pic.twitter.com/Wvw20nrqzn — عبودي المنذر (@AbodyAlfarag) February 11, 2020

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور التي توثق لحظات هطول الثلوج في معظم أرجاء البلاد، في حين أعلنت العديد من المحافظات العراقية وإقليم كردستان العراق تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم.