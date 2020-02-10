أزياء رجال وشوارب.. هكذا ردت متظاهرات العراق على دعوة عدم الاختلاط

تواصلت ردود المتظاهرات والمتظاهرين العراقيين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام، فعبرت الفتيات عن رفضهن الدعوة بلبس أزياء الرجال ووضع شوارب، في حين سخرت أخريات بالقول "إن الاختلاط حرام لكن السرقة وقتل الناس حلال".

وقالت مغردة تدعى صبارة إن الاحتجاجات في العراق هي ثورة وعي خالية من التحرش بالنساء وما شابه، لذلك تسبب الغضب لدى الأحزاب السياسية.

ثورتنا ثورة وعي همه يضوجون لان ماكو اي تحرشات والكل ايد وحده وهذا الي چانو يخافون منه — صَبارة (@jungdeasmile) February 10, 2020

وسخرت مغردة تدعى فرح من دعوة الصدر، ونشرت صورة لرجال ونساء يبحثون وسط القمامة، وتساءلت: هل هذا الاختلاط حرام؟

هل هذا الاختلاط في وطن يطفو على بحرٍ من النفط حلال ام حرام !! pic.twitter.com/UPbeU1ReSA — farah (@farah96871455) February 10, 2020 .



أما الشاعر والإعلامي حميد قاسم فاعتبر في تغريدة على صفحته على فيسبوك أن مشاركة المرأة العراقية تعد من أبرز الإنجازات والقيم التي شاهدها في احتجاجات ساحة التحرير في بغداد.

من جهته، اعتبر المغرد قاسم الشطري أن النساء ملح الاحتجاجات وأيقونات الثورة.

الاختلاط في الناصرية ! pic.twitter.com/kvL9ycrEyb — قاسم الشطري (@q14m14) February 10, 2020

دعم دعوة الصدر

وفي المقابل، أيد علاء العبادي في تغريدة على تويتر دعوة الصدر لعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام، وتساءل: "هل تقبل لابنتك أو أختك أو زوجتك أن تبيت في خيام المتظاهرين بحجة الاعتصام؟"

"عدم اختلاط الجنسين في خيام الإعتصام" !!!



لمن أعترض على هذه الجملة:



هل تقبل لأبنتك او أختك او زوجتك أن تبيت في خيام المتظاهرين بحجة الاعتصام ؟!!



لاحظ: "في خيام الاعتصام" وليس عموم التظاهر .. — Alaa Al-Abadi (@AlaaAlabadii) February 9, 2020

وأيد المغردان علي رحمن ومحمد العراقي هذا الرأي، ووجها أسئلة مماثلة.

غاضبون من احدى نقاط ميثاق ثورة الإصلاح الذي اطلقه الصدر للمتظاهرين (عدم الاختلاط الجنسين في خيم الاعتصام)

هل تقبل أيها الغاضب ان تكون أختك في هذا الاختلاط ؟؟؟



#كلنا_للصدر_والصدر_للجميع pic.twitter.com/E2vRkCUKow — علي رحمان (@ZxnU34nSRrxcq79) February 10, 2020

حاورني أحد الكتّاب،

وقال،

كيف يمنع الصدر الأختلاط في الخيم،

قلت،

وما الضير في ذلك،

قال،

هذه حرية شخصية وأن يحترم حريات الأخرين،

قلت،

هل تقبل إن أختك تجلس مع شخص في خيمة واحدة،

قال غاضبا مع الأسف عليك،

قلت

ولهذا منع الأختلاط لأنه يرى أن كل النساء أخواته#كلنا_للصدر_والصدر_للجميع pic.twitter.com/ru1p5wRCdo — Mohammed - AL.Iraqi (@Mohamme65064212) February 9, 2020

وكان الصدر أطلق قبل أيام ما وصفه بميثاق "ثورة الإصلاح"، الذي تضمّن انسحاب جماعة "القبعات الزرق" التابعة لتياره، وتسليم أمر حماية المتظاهرين وخيام المعتصمين للقوات الأمنية، ولكن النقطة الأبرز التي تسبب غضب المحتجين هي المرتبطة "بمراعاة القواعد الشرعية والاجتماعية للبلد قدر الإمكان، وعدم اختلاط الجنسين في خيام الاعتصام".