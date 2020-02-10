زادت في سرعة الطائرة.. عاصفة سيارا تقلص مدة رحلة بين نيويورك ولندن بساعتين

ساهمت الرياح القوية لعاصفة سيارا في المحيط الأطلسي في تقليص مدة رحلة جوية لطائرة تابعة للخطوط البريطانية بين ولاية نيويورك الأميركية والعاصمة البريطانية لندن من ست ساعات و55 دقيقة إلى أربع ساعات و56 دقيقة فقط.

وكسرت الرحلة أرقاما قياسية سابقة في المدة التي تستغرقها الرحلة بين نيويورك ولندن بعدما سبق لرحلة تابعة لشركة فيرجن أتلانتيك أن قطعت المسافة في مدة زمنية قدرت بأربع ساعات و59 دقيقة، وذلك بفارق ثلاث دقائق بين الرحلتين.

وأظهرت بيانات لموقع "فلايت ردار" المختص في رصد حركة الطيران المدني أن الرياح القوية للعاصفة دفعت الطائرة إلى الأمام وزادت من سرعتها الاعتيادية لتقطع المسافة بين المدينتين عبر أجواء المحيط الأطلسي بفارق زمني قارب الساعتين.

Fastest across the Atlantic tonight from New York to London so far is #BA112 at 4hr56m. #VS4 in 4:57, and #VS46 in 4:59. https://t.co/gfYoHGV3Y6https://t.co/kMhjCqdEtt



If we're not mistaken, BA now retakes the fastest subsonic NY-London crossing from Norwegian. pic.twitter.com/Sr1GPeAjuh — Flightradar24 (@flightradar24) February 9, 2020

وقالت مديرة العلاقات مع وسائل الإعلام في الخطوط البريطانية ليزا رافينسكروفت في تصريحات لوكالة بلومبيرغ تعليقا على الرحلة، "دائما ما نعطي الأولوية للسلامة على حساب السرعة، وطيارونا الماهرون يحرصون على توفير كل الظروف اللازمة للمسافرين ليصلوا لندن قبل الوقت المحدد".

وكانت العاصفة التي ترافقها رياح عاتية تسببت الاثنين في إلغاء مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا وضربت الأحد بريطانيا وإيرلندا وقطعت التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

Last night, a British Airways jet flew New York to London in 4h56mins — almost certainly a new record for the fastest (subsonic) flight in this direction due to #StormCiara winds ✈️💨 https://t.co/vo6U8LiXKK — Alex Macheras (@AlexInAir) February 9, 2020

وبلغت أكبر سرعة للرياح 150 كيلومترا في الساعة ببريطانيا في قرية أبردايرون في مقاطعة ويلز بشمال البلاد، وفي خزان ويت سليديل في محمية ليك ديستكريكت الوطنية سجل هطول أكثر من 150 مليمترا من الأمطار خلال 24 ساعة.