زادت في سرعة الطائرة.. عاصفة سيارا تقلص مدة رحلة بين نيويورك ولندن بساعتين
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وقالت مديرة العلاقات مع وسائل الإعلام في الخطوط البريطانية ليزا رافينسكروفت في تصريحات لوكالة بلومبيرغ تعليقا على الرحلة، "دائما ما نعطي الأولوية للسلامة على حساب السرعة، وطيارونا الماهرون يحرصون على توفير كل الظروف اللازمة للمسافرين ليصلوا لندن قبل الوقت المحدد".
وكانت العاصفة التي ترافقها رياح عاتية تسببت الاثنين في إلغاء مئات الرحلات الجوية ورحلات القطارات في شمال غرب أوروبا وضربت الأحد بريطانيا وإيرلندا وقطعت التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.
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وبلغت أكبر سرعة للرياح 150 كيلومترا في الساعة ببريطانيا في قرية أبردايرون في مقاطعة ويلز بشمال البلاد، وفي خزان ويت سليديل في محمية ليك ديستكريكت الوطنية سجل هطول أكثر من 150 مليمترا من الأمطار خلال 24 ساعة.
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