البث الحي
ابحث

إحصائية كشفها تقرير حكومي.. خمس البريطانيين تعرضوا للتحرش

واحد من بين كل خمسة بريطانيين أعمارهم بين 18 و74 عاما حاليا تعرضوا للتحرش الجنسي (غيتي)
واحد من بين كل خمسة بريطانيين أعمارهم بين 18 و74 عاما حاليا تعرضوا للتحرش الجنسي (غيتي)

أظهر تقرير إحصائي حديث نشره مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا (حكومي) أن خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي عندما كانوا في مرحلة الطفولة، وقال إن واحدا من بين كل خمسة أشخاص أعمارهم بين 18 و74 عاما حاليا تعرضوا لأحد أنواع التحرش الجنسي في طفولتهم، وأن عدد هذه الفئة بلغ 8.5 ملايين شخص.

وأوضحت معطيات التقرير أن ثلاثة ملايين من بين الـ8.5 ملايين تعرضوا للاستغلال الجنسي قبل بلوغهم سن 16 عاما، في حين تعرض 481 ألفا للإهمال المادي من قبل أسرهم ومحيطهم.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تعرض النساء للتحرش في فترات الطفولة أعلى مقارنة بالرجال، وأن امرأة من بين كل 4 نساء تعرضت للتحرش في طفولتها، وقال إن العام الماضي شهد 227 ألف حالة استغلال ضد الأطفال حسب سجلات الشرطة، في حين تم ضم 52 ألفا و260 طفلا إلى برنامج حماية الأطفال في البلاد. 

المصدر : وكالة الأناضول
كلمات مفتاحية:
متعلقات
تحذير من تفاقم التحرش الجنسي عربيا
ابتكار جديد يفضح المتحرشين في مترو الأنفاق باليابان
الخوف من تهمة التحرش قد تمنع إنقاذ المصابات بنوبات قلبية
الفرنسيات لن يخفن بعد اليوم.. ماكرون يتوعد المتحرشين
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
أزياء رجال وشوارب.. هكذا ردت متظاهرات العراق على دعوة عدم الاختلاط
زادت في سرعة الطائرة.. عاصفة سيارا تقلص مدة رحلة بين نيويورك ولندن بساعتين
ردا للجميل.. قرية مغربية تتبرع بمبلغ رمزي للصين لمواجهة كورونا
للسكن وكسب الرزق.. ظاهرة سيارات الأجرة مزدوجة الاستخدام تتزايد بإيران؟