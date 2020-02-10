إحصائية كشفها تقرير حكومي.. خمس البريطانيين تعرضوا للتحرش

أظهر تقرير إحصائي حديث نشره مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا (حكومي) أن خمس البريطانيين وقعوا ضحية للتحرش الجنسي عندما كانوا في مرحلة الطفولة، وقال إن واحدا من بين كل خمسة أشخاص أعمارهم بين 18 و74 عاما حاليا تعرضوا لأحد أنواع التحرش الجنسي في طفولتهم، وأن عدد هذه الفئة بلغ 8.5 ملايين شخص.

وأوضحت معطيات التقرير أن ثلاثة ملايين من بين الـ8.5 ملايين تعرضوا للاستغلال الجنسي قبل بلوغهم سن 16 عاما، في حين تعرض 481 ألفا للإهمال المادي من قبل أسرهم ومحيطهم.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تعرض النساء للتحرش في فترات الطفولة أعلى مقارنة بالرجال، وأن امرأة من بين كل 4 نساء تعرضت للتحرش في طفولتها، وقال إن العام الماضي شهد 227 ألف حالة استغلال ضد الأطفال حسب سجلات الشرطة، في حين تم ضم 52 ألفا و260 طفلا إلى برنامج حماية الأطفال في البلاد.