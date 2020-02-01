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بسبب روائح أجسادهم.. طاقم طائرة يمنع أفراد عائلة من السفر في أميركا

المسافرون على متن الطائرة اشتكوا لطاقمها من الروائح الكريهة لأفراد العائلة (غيتي)
المسافرون على متن الطائرة اشتكوا لطاقمها من الروائح الكريهة لأفراد العائلة (غيتي)

أجبر طاقم طائرة تابعة للخطوط الجوية "أميركان إيرلاينز" أفراد عائلة تتكون من أب وزوجته وابنته الصغيرة (عام ونصف)، على مغادرة الطائرة بسبب روائح أجسامهم عقب تذمر بعض الركاب منها.

وقالت مصادر صحفية متنوعة إن بعض ركاب الطائرة اشتكوا إلى الطاقم العامل على متنها من الروائح الكريهة والمزعجة المنبعثة من أجساد أفراد العائلة، وعبروا عن تذمرهم منها في صورة مشاركتهم في الرحلة.

وأضافت المصادر أن أفراد طاقم الطائرة استجابوا لطلبات المسافرين المتذمرين وطلبوا من أفراد العائلة مغادرة الطائرة لأمر طارئ، ثم أعلموهم بعدم إمكانية سفرهم على متن الرحلة بسبب الشكاوى التي قدمها ركاب بشأنهم.

وقال الأب إن أحد الموظفين العاملين على متن الرحلة طلب منه المغادرة بعد وقت قصير من الجلوس على الكرسي، وأعلمه بقرار الطيار إنزاله منها بسبب روائح جسده وجسد بقية أفراد عائلته.

وأفادت شركة الطيران بأنها منحت أفراد العائلة غرفة فندقية وقسائم وجبات لليلة، وحجزت لهم مقاعد في رحلة جديدة، نافية أن يكون إنزالهم من الطائرة تم بسبب ديانتهم اليهودية مثلما ادعى الأب في شكوى تقدم بها إلى السلطات القضائية.

المصدر : مواقع إلكترونية
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