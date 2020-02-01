معرض العسل الثالث في قطر.. مذاقات ساحرة من 37 دولة

انطلقت الخميس بسوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة فعاليات الدورة الثالثة لمعرض العسل الدولي بمشاركة أكثر من 150 شركة متخصصة في العسل ومنتجاته من 37 دولة، وبنسبة زيادة في عدد المشاركين وصلت إلى 25% مقارنة بالنسخة الثانية التي نظمت العام الماضي.

ويستمر المعرض حتى الثامن من فبراير/شباط ويهدف إلى تشجيع المنتج الوطني ودعم التجار المحليين وتعزيز دور التجارة وبيع العسل بالدولة، وعرض أنواعه الموجودة في العالم وفتح قنوات تواصل تجارية جديدة للتجار ورواد الأعمال والمستثمرين، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.

سوق متخصصة

يوفر المعرض -الذي يعد أكبر سوق متخصصة في العسل- فرصة مميزة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور في مكان واحد ويتيح الفرصة أمام المستهلك للتعرف على أصناف العسل المتنوعة المحلية والعربية والعالمية وخياراتها المتعددة والمنتجات التي تدخل في صناعته.

المعرض صار موعدا سنويا لمنتجي العسل ومستهلكيه (الجزيرة)

ويشكل حضور الشركات الأجنبية في المعرض فرصة للتعريف بالمنتج المحلي من العسل وإبرام اتفاقيات وشراكات من شأنها أن تسهم في فتح أسواق جديدة، وتعزيز النمو التجاري المتبادل في مجال توريد هذا المنتج.

كما يمكّن المستثمرين المحليين في هذا المجال من تسويق منتجاتهم للأسواق الخارجية والتعرف على إمكانات وخبرات الدول المشاركة في المعرض للاستفادة منها لدعم جودة المنتج المحلي، وتعزيز مكانته في الأسواق الخارجية.

ويقول المشرف العام على المعرض خالد سيف السويدي إنه يضم أكثر من خمسين نوعا من العسل قادمة من مختلف قارات ومناطق العالم، إلى جانب العسل المحلي الذي أثبت جودة ومنافسة في مثل هذه المعارض المحلية.

مبيعات هامة

توقع السويدي أن يشهد المعرض هذا العام إقبالا كبيرا نظرا للسمعة التي اكتسبها خلال السنتين الماضيتين وجودة المعروض والخدمات التي يقدمها للجمهور من الفحص الفوري للعسل بعد الشراء، والاستشارات الأخرى من قبل متخصص في العلاج بلسع النحل ومنتجات العسل.

ويرى -في تصريح للجزيرة نت- أن قيام الشركات المشاركة بجلب كميات كبيرة من العسل خلال النسخة الحالية يعود إلى المبيعات الضخمة التي تم تحقيقها في النسخة الماضية ونفاد كافة الكميات التي تم جلبها من الخارج فضلا عن الخصومات التي تم تطبيقها على الشحن، متوقعا أن تحقق هذه النسخة مبيعات قياسية مقارنة مع النسختين السابقتين.

قطر تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي (الجزيرة)

وأوضح أن المنتج المحلي يلاقي تشجيعا كبيرا خاصة بعد أن أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرته على المنافسة، وقال إن هناك ثمانين جهة محلية مشاركة في النسخة الثالثة وإن تجربة الموسمين الماضيين أثبتت قدرة وكفاءة المنتج القطري بفضل الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية بالدولة مما جعل العسل القطري ينافس بقوة في السوق المحلي، معربا عن أمله في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من العسل خلال الفترة القريبة المقبلة.

ويرى محمد زوريب (مشارك) أن مشاركته في نسخة العام الماضي فتحت له قنوات تواصل تجارية مع العديد من التجار في دولة قطر، ويقول إن النسخة الحالية ستدعم تلك العلاقات وتربط الصلة مع عدد تجار أكبر لترويج منتجات مزرعته من العسل التركي والاستفادة بخصومات الشحن التي وفرتها الناقل الوطني لقطر "الخطوط القطرية" للمشاركين في المعرض.