"متجمّعين على الخير".. أهالي صفط اللبن يدشنون مائدة أسبوعية لإطعام الفقراء

خاص-الجزيرة نت

بعد عصر كل سبت، يكون أهالي منطقة صفط اللبن التابعة لمحافظة الجيزة بمصر، على موعد مع مائدة الرحمن الأسبوعية التي ينظمها الأهالي بجهودهم الذاتية وتبرعاتهم العينية في شارع المعهد الأزهري القديم، من أجل إطعام الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل.

بدأت فكرة المائدة الأسبوعية منذ قرابة خمسة أشهر، كتطور تدريجي لمائدة سنوية تقام طيلة شهر رمضان بإشراف جمعية "لجنة زكاة مسجد سيدي عيسى" الخيرية في المنطقة، حيث تمتلئ المائدة بأصناف مختلفة من "اللحم المطبوخ، والأرز بالشعرية، والمعكرونة والبطاطس، والسلطة والبرتقال"، على اعتبار أن هذه العناصر الغذائية يعجز عن توفيرها كثير من الناس بسبب غلاء الأسعار.

جذبت المائدة جميع الفئات من أهالي المنطقة ليتناولوا غداءهم، حيث تقدم 500 وجبة لعابري السبيل أسبوعيا، وهو ما جعل القادرين ماديًّا يرحبون بالفكرة ويسعون للمشاركة فيها، سواء من خلال التبرعات أو حتى التطوع في عملية الإعداد والتنظيم.

تبدأ التحضيرات لتجهيزة المائدة الأسبوعية قبل موعدها بيومين، حيث يتم تجهيز متطلبات المطبخ بعد الاتفاق مع طباخ متطوع من أهالي المنطقة، يتولى إعداد أصناف الطعام المختلفة المقررة في هذا الأسبوع داخل "مخزن" تبرع به صاحبه لاتخاذه مقرًّا لتجهيز الطعام، كما تبرع آخر بتوفير الموائد والكراسي.