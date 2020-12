لغز آخر.. نصب غامض يظهر في ألمانيا

بعد العثور على العديد من اللوحات التذكارية الغامضة حول العالم، ظهر نصب من هذا النوع في منطقة زولتسباخ في إقليم تاونوس الجبلي في ألمانيا.

وتظهر الصور هذا النصب قائما على حافة حقل بالقرب من مركز تجاري كبير. ولم يتضح حتى أمس الثلاثاء من أقام هذا النصب بارتفاع 3 أمتار ولأي سبب، وما إذا كان له علاقة باللوحات التذكارية الأخرى التي ظهرت في أنحاء مختلفة من العالم.

وقال متحدث باسم منطقة زولتسباخ "لقد اكتشفه متنزهون، ولا يمكننا تفسير مصدره".

In Sulzbach im Taunus ist am Wochenende eine mysteriöse Metallsäule aufgetaucht – wie zuletzt unter anderem in den USA. Doch am Montag lag der #Monolith flach auf dem Acker. Es zeigte sich: Er besteht aus einer Holzkonstruktion mit Metallplatten. Wer dahintersteckt, ist unklar. pic.twitter.com/Q9Oywc6mXd

— hessenschau (@hessenschau) December 7, 2020