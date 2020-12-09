لغز آخر.. نصب غامض يظهر في ألمانيا

بعد العثور على العديد من اللوحات التذكارية الغامضة حول العالم، ظهر نصب من هذا النوع في منطقة زولتسباخ في إقليم تاونوس الجبلي في ألمانيا.

وتظهر الصور هذا النصب قائما على حافة حقل بالقرب من مركز تجاري كبير. ولم يتضح حتى أمس الثلاثاء من أقام هذا النصب بارتفاع 3 أمتار ولأي سبب، وما إذا كان له علاقة باللوحات التذكارية الأخرى التي ظهرت في أنحاء مختلفة من العالم.

وقال متحدث باسم منطقة زولتسباخ "لقد اكتشفه متنزهون، ولا يمكننا تفسير مصدره".

In Sulzbach im Taunus ist am Wochenende eine mysteriöse Metallsäule aufgetaucht – wie zuletzt unter anderem in den USA. Doch am Montag lag der #Monolith flach auf dem Acker. Es zeigte sich: Er besteht aus einer Holzkonstruktion mit Metallplatten. Wer dahintersteckt, ist unklar. pic.twitter.com/Q9Oywc6mXd — hessenschau (@hessenschau) December 7, 2020

وأضاف المتحدث أن مالك الحقل الواقع في منطقة تاونوس على نهر الماين أكد أنه ليس له علاقة بالنصب، وأشار إلى حدوث زيادة ملحوظة في عدد المترددين على الطريق الزراعية بعد اكتشاف النصب.

ويُعْتَقَد أن النصب، الذي كان ملقى ذات مرة هناك وقام مجهولون بإقامته مرة أخرى، لن يظل طويلا هناك، وقال المتحدث "سننظر في الأمر 3 أيام على الأكثر، وإذا لم تتم إزالته بعد هذه الفترة، سنتخلص منه"، وأضاف أن لديه انطباعا بأن النصب ليس من مادة عالية القيمة.

كان قد ظهر نصب في البداية في ولاية يوتا الأميركية، ومؤخرا تم اكتشاف سلسلة من اللوحات التذكارية في أنحاء العالم في جزيرة وايت البريطانية وفي منطقة طبيعية في شمال هولندا وفي بلدة إيلون الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإسبانية مدريد.