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منوعات|ألمانيا

لغز آخر.. نصب غامض يظهر في ألمانيا

صورة عامة من إقليم تاونوس (الفرنسية)
صورة عامة من إقليم تاونوس (الفرنسية)
9/12/2020

بعد العثور على العديد من اللوحات التذكارية الغامضة حول العالم، ظهر نصب من هذا النوع في منطقة زولتسباخ في إقليم تاونوس الجبلي في ألمانيا.

وتظهر الصور هذا النصب قائما على حافة حقل بالقرب من مركز تجاري كبير. ولم يتضح حتى أمس الثلاثاء من أقام هذا النصب بارتفاع 3 أمتار ولأي سبب، وما إذا كان له علاقة باللوحات التذكارية الأخرى التي ظهرت في أنحاء مختلفة من العالم.

وقال متحدث باسم منطقة زولتسباخ "لقد اكتشفه متنزهون، ولا يمكننا تفسير مصدره".

وأضاف المتحدث أن مالك الحقل الواقع في منطقة تاونوس على نهر الماين أكد أنه ليس له علاقة بالنصب، وأشار إلى حدوث زيادة ملحوظة في عدد المترددين على الطريق الزراعية بعد اكتشاف النصب.

ويُعْتَقَد أن النصب، الذي كان ملقى ذات مرة هناك وقام مجهولون بإقامته مرة أخرى، لن يظل طويلا هناك، وقال المتحدث "سننظر في الأمر 3 أيام على الأكثر، وإذا لم تتم إزالته بعد هذه الفترة، سنتخلص منه"، وأضاف أن لديه انطباعا بأن النصب ليس من مادة عالية القيمة.

كان قد ظهر نصب في البداية في ولاية يوتا الأميركية، ومؤخرا تم اكتشاف سلسلة من اللوحات التذكارية في أنحاء العالم في جزيرة وايت البريطانية وفي منطقة طبيعية في شمال هولندا وفي بلدة إيلون الواقعة على مسافة نحو 90 كيلومترا شمال غرب العاصمة الإسبانية مدريد.

المصدر : الألمانية

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