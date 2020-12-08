شاهد.. رياح قوية تحرك جسرا في نيويورك

نشرت المصورة الأميركية تيفاني بوتشيري (Tiffany Buccheri) مقطع فيديو لجسر "فيرازانو ناروز" المعلق، والذي يربط بين جزيرتي ستاتن وبروكلين في مدينة نيويورك، وهو يهتز بفعل رياح قوية.

وقالت بوتشيري تعليقا على المقطع الذي نشرته عبر حسابها على "تيك توك" (TikTok)، إن "والدي يعمل كهربائيا وأرسل لي هذا الفيديو من جسر فيرازانو أمس أثناء العاصفة".

وكان حساب الشرطة في المنطقة أعلن في تغريدة له في تويتر (Twitter) منذ أسبوع عن إغلاق المستويين العلوي والسفلي من الجسر بسبب الرياح العاتية، قبل أن يعود ويغرد مرة أخرى بعودة العمل في المستوى السفلي.

This is why the #VerrazanoBridge was closed yesterday during the high winds. pic.twitter.com/QrefTGHVom — NYCFireWire (@NYCFireWire) December 1, 2020

وبحسب خدمة الأرصاد الوطنية، فإن توقعات الطقس والمناخ تنبأت بهبوب رياح قوية في مناطق ستاتن وبروكلين، مع هطول أمطار غزيرة في اليوم نفسه.

ولقي المقطع رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققا مشاهدات عالية عبر موقعي تيك توك وتويتر.