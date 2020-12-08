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شاهد.. رياح قوية تحرك جسرا في نيويورك

الشرطة كانت أغلقت في وقت سابق المستويين العلوي والسفلي من الجسر (الأوروبية)
الشرطة كانت أغلقت في وقت سابق المستويين العلوي والسفلي من الجسر (الأوروبية)
8/12/2020

نشرت المصورة الأميركية تيفاني بوتشيري (Tiffany Buccheri) مقطع فيديو لجسر "فيرازانو ناروز" المعلق، والذي يربط بين جزيرتي ستاتن وبروكلين في مدينة نيويورك، وهو يهتز بفعل رياح قوية.

وقالت بوتشيري تعليقا على المقطع الذي نشرته عبر حسابها على "تيك توك" (TikTok)، إن "والدي يعمل كهربائيا وأرسل لي هذا الفيديو من جسر فيرازانو أمس أثناء العاصفة".

@tiffanybuccheri

My dad is an electrician and this is the video he sends me from the Verrazano Bridge yesterday during the storm. #fyp #foryoupage #nature #storm #wtf

♬ original sound – Tiffany Buccheri

وكان حساب الشرطة في المنطقة أعلن في تغريدة له في تويتر (Twitter) منذ أسبوع عن إغلاق المستويين العلوي والسفلي من الجسر بسبب الرياح العاتية، قبل أن يعود ويغرد مرة أخرى بعودة العمل في المستوى السفلي.

وبحسب خدمة الأرصاد الوطنية، فإن توقعات الطقس والمناخ تنبأت بهبوب رياح قوية في مناطق ستاتن وبروكلين، مع هطول أمطار غزيرة في اليوم نفسه.

ولقي المقطع رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محققا مشاهدات عالية عبر موقعي تيك توك وتويتر.

المصدر : خدمة سند

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