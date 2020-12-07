بين مسح السيارات وحلم كرة القدم.. صورة طفل تثير تعاطف رواد مواقع التواصل بمصر

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا لطفل مصري "فقير" أثناء محاولته تقليد الأطفال من خارج الملعب في تدريب لإحدى أكاديميات البراعم لكرة القدم.

وأظهرت الصور الطفل وهو ينفذ التدريبات البدنية على أرضية مليئة بالقمامة حول أحد ملاعب النجيل الصناعي، الذي يقوم فيه الأطفال بإجراء تلك التدريبات.

وبرزت تفاعلات عدة حول الصور، حيث تعاطف عدد كبير من المستخدمين مع الطفل، في حين طلب عدد من اللاعبين المساعدة في الوصول إليه من أجل تبنيه ودعمه في تحقيق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم.

وقال سعيد مراد لاعب نادي المصري البورسعيدي السابق عبر فيسبوك "بجد منظر يقطع القلب، ربنا يكرمك وتحقق حلمك وتكون لاعبا كبيرا".

وقال مصور الصورة في منشور له أيضا "يا جماعة، الصورة دي للأسف متصورة من مدة، أنسب حاجة دلوقتي أن الصورة دي تتنشر في كل جروبات مدينة الشروق عشان نعرف نوصل للولد".

ثم أوضح بعد نشر المنشور أن هناك شخصا تواصل معه، وأخبره أن هذا الطفل يدعى يوسف، ويعمل ماسحا للسيارات أمام جهاز مدينة الشروق.

من جانبه، أعلن الصحفي الرياضي ضياء بهجت رئيس قطاع الناشئين بنادي البراجيل وصوله إلى الطفل، وأنه سيلتقيه خلال يومين على الأكثر، وسيقوم بتسجيله ضمن فريق البراعم، بالإضافة إلى توفير السكن والملابس الرياضية اللازمة.