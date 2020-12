أموال لكل مولود.. ملياردير أميركي يرسم خطة لجعل الجميع مليونيرات

اقترح المستثمر بيل أكمان مخطط "حق الميلاد" حيث تمنح الحكومة الأميركية كل مولود جديد استثمارا في الأسهم. وتهدف الخطة لمنح كل شخص أموالا منذ ولادته حتى يتمكنوا من التقاعد كمليونيرات.

وكتب أكمان في صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) -وفق تقرير نشرته إندبندنت (The Independent)- "الحل المحتمل لمشكلة عدم المساواة في الثروة هو إيجاد طريقة لمن ليست لديهم أصول استثمارية للمشاركة في نجاح الرأسمالية".

وأوضح أنه "للقيام بذلك، نحتاج إلى برنامج يجعل كل أميركي مالكا للنمو المركب في قيمة الشركات الأميركية، ويمكن للحكومة تمويل حسابات الاستثمار لكل طفل مولود في أميركا، وهو برنامج يمكن أن نطلق عليه بيرثرايت Birthright".

وسيتم استثمار الأموال في صناديق الأسهم ذات التكلفة الصفرية ولن يُسمح للأشخاص بسحبها حتى يتقاعدوا أو يبلغوا 65 عاما.

بالمعدلات التاريخية للعائد على حقوق المساهمين البالغة 8% سنويا، ستكون قيمة المنحة البالغة 6750 دولارا عند الولادة أكثر من مليون دولار في سن الـ65.

وكتب أكمان "بالإضافة إلى مساعدة جميع الأميركيين في بناء الثروة للتقاعد، فإن بيرثرايت (حق الميلاد) سيشجع قدرا أكبر من المعرفة المالية، ويعطي جميع الأميركيين الفرصة للمشاركة في نجاح الرأسمالية".