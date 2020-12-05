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فتى تشيكي ينجو من حادثة سقوط من الطابق 19

الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى (الفرنسية-صورة عامة)
الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى (الفرنسية-صورة عامة)
5/12/2020

نجا فتى تشيكي في الـ 15 من العمر أمس الجمعة من حادثة سقوط من الطابق رقم 19 من مبنى في العاصمة براغ، على ما أعلنت الشرطة وعناصر إغاثة ووسائل إعلامية.

وقالت الناطقة باسم الشرطة في العاصمة إيفا كروباكوفا لوكالة الصحافة الفرنسية "تلقينا نداء استغاثة إثر حادثة سقوط من الطابق 19 في أحد المباني".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الفتى نجا بفضل سقوطه عند سقف فوق مدخل المبنى، ودخل في غيبوبة اصطناعية وفق هيئات الطوارئ في براغ.

وذكرت هيئات الطوارئ عبر تويتر أن "الفتى البالغ 15 عاما نُقل إلى المستشفى وهو مصاب بجروح خطرة في الرأس والحوض".

وتحقق الشرطة في سبب الحادثة التي وقعت في حي واسع بضاحية براغ الجنوبية، وفق كروباكوفا.

المصدر : الفرنسية

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