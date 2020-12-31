ماذا يقول المغردون العرب؟ تحليل 158 ألف تغريدة تحدثت عن لقاحات كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجهات نظر مختلفة حول اللقاح الخاص بكورونا منذ بداية الحديث عنه عند ظهور الفيروس نفسه، إلا أن وتيرة الجدل ارتفعت مع إعلان شركة بيونتك (BioNTech) تطوير لقاحها الذي أثبت فعالية بنسبة 90% بحسب تصريحات الشركة مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

"سند" تحلل 158 ألف تغريدة عربية بشأن اللقاح

وقد قامت وحدة "سند" للرصد والتحقق في شبكة الجزيرة، بجمع وتحليل التغريدات باللغة العربية التي احتوت على كلمة "اللقاح" منذ الإعلان عن ظهور لقاح فايزر-بيونتك (Pfizer-BioNTech) مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي بلغت 158 ألف تغريدة منذ الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وحتى 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، لمعرفة أبرز الشائعات المتداولة والكلمات المفتاحية التي يدور حولها النقاش.

اللقاح والأمراض

وتناول المغردون مواضيع مختلفة تتعلق بالعديد من الأمراض، حيث دار النقاش حول اتهام اللقاح بالتسبب في العقم والإيدز والسرطان والشلل، أو رفض ذلك الادعاء. ويُظهر تحليل الكلمات أبرز الأمراض التي دار حولها النقاش، وهو علاقة اللقاح بالشلل.

ويشير الجدول التالي إلى معدل تداول الكلمات في التغريدات، ويظهر فيها تمحور النقاش حول علاقة اللقاح بـ4 أمراض رئيسية، وهي: الشلل بأنواعه مثل شلل الأطفال أو شلل الوجه، والايدز، والعقم، والسرطان.

الكلمات المتداولة والمتعلقة بالأمراض عند الحديث عن لقاح كورونا (الجزيرة)

نماذج للتغريدات التي تحدثت عن تلك الأمراض

الشلل:

انتشرت شائعة تربط بين اللقاح وأعراض شلل في الوجه أو شلل في الجسم، حيث ربط المغردون بين اللقاح وحدوث شلل بالوجه. وعلى الرغم من أن تلك الشائعة ليست خاطئة بالكلية، إلا أن تناولها كعرض أساسي للقاح هو الأمر الخاطئ.

ونشرت هيئة الدواء والغذاء الأميركية تقريرها في 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، عن آخر التطورات المتعلقة بتجارب اللقاح، وذكرت فيه ظهور عرض شلل بيل على 4 أشخاص من إجمالي 38 ألفا تمت التجربة عليهم، وأن تلك الأعراض لا تزال تحت الدراسة ولا يمكن اعتبارها أعراضا جانبية للقاح بعد، حيث تتوافق نسبة المصابين بشلل بيل مع اللقاح مع نسبة وجود هذا الشلل بصورة طبيعية في المجتمع، ولا علاقة سببية بين اللقاح والشلل حتى الآن.

من تغريدات شائعات مرض الشلل

أعراض اللقاح،، بس بسيطه يعني حساسية شوية شلل بالوجه وآلام مفاصل وصداع تورم بالغدد الليمفاوية 😂😂

إلي يبي ياخذه عليه بالعافيه😂😂 pic.twitter.com/ad5tBgaVNN — أبومحمد (@B90z0gRMzBJAaAd) December 14, 2020

من اعراض اللقاح الجانبيه

شلل في الوجه

والموت

ياساتر 😩 — lola (@lola43568478) December 15, 2020

الردّ على شائعات الشلل

الإيدز:

وجّه عدد من رواد التواصل الاجتماعي الاتهام إلى اللقاح بأنه في الحقيقة فيروس إيدز، استنادا لشائعة قيام أستراليا بسحب لقاح قامت بتطويره كل من شركة "سي إس إل" (CSL) الأسترالية وجامعة كوينز لاند، وذلك بعد ظهور أجسام مضادة لمرض الإيدز أثناء تجربة اللقاح، ولكن الاختبارات الإضافية أثبتت أن فيروس الإيدز نفسه لم يكن موجودا أو أن اللقاح تسبب به من الأساس.

شائعات مرض الإيدز

طلع لقاح الكورونا عبارة عن فايروس الايدز 🤯

استراليا توقف اللقاح خوفا من تحول الفايروس لايجابي — مصعب عبدالله (@videooof) December 15, 2020

🚨في استراليا تم اكتشاف أن اللقاح هو عبارة عن فايروس نقص المناعة (الإيدز) HIV وتم إيقافه لا غرابة في الأمر، فهم لا يمكنهم اطلاق امراض تنتقل بالهواء لأنها ستصيبهم أيضاً والحل لتقليل السكان على الأرض بأن نحقن أكثرهم بما يقتل المناعة فيهلكون بأقرب نزلة برد اللقاح القاتل 💉😳 pic.twitter.com/fSRtlb3wEj — clash00 (@clash0014) December 16, 2020

العقم

تداول رواد التواصل الاجتماعي شائعة أن اللقاح يسبب العقم لدى النساء، ونشر بعض المغردين صورة لمقال نسب إلى رئيس أبحاث شركة فايزر (Pfizer) يقول إن اللقاح يسبب العقم للنساء.

ولكن حقيقة الادعاء أن الشركة أوصت بعدم استخدام اللقاح أثناء الحمل والرضاعة، بسبب عدم كفاية التجارب السريرية، في حين لم يثبت تسبب اللقاح في العقم إطلاقا.

شائعات العقم

لقاح كورونا يسبب العقم وقتل الخلايا المنويه بنسبة 70/100

احذروا من هذا اللقاح

ولاتكونوا فئران تجارب

ولاتلتفتوا لوزارة الصحه لأنه بالعربي وزارة نسخ ولصق علي المنيع pic.twitter.com/fUhAINThiB — انين الصمت (@anin_alsmtt) December 15, 2020

– رئيس أبحاث شركة " فايزر " يقول عن اللقاح أنه يسبب العقم للنساء !!

. pic.twitter.com/PYNXcM7SA6 — ΛÐΞŁ (@w_adel9) December 6, 2020

السرطان

تداول عدد من التغريدات التشكيك في سرعة اكتشاف لقاح كورونا، بينما لم يتم اكتشاف لقاح للسرطان حتى الآن، رغم الكشف عنه منذ سنوات.

ولكن الحقيقة أن السرطان ليس مرضا واحدا، ولكنه عدة أمراض متنوعة تصيب أجزاء مختلفة من الجسم، وبالتالي فإن التعامل مع السرطان مختلف تماما عن كورونا.

بالإضافة إلى وجود عدد متنوع من العلاجات الفعالة الآن لأنواع مختلفة من السرطانات، ولكن تختلف فعالية تلك العلاجات ونتائجها بحسب حالة المريض.

يعني هل اللقاح يسبب السرطان او تشوهات خلقيه او طفرات … م واضح 🤷‍♂️… و اسباب الوفيات بعد م واضح حل سببها طبيعي او اللقاح … و من ال ٤٤الف الي اخذوه كم واحد منهم اخذ placebo ؟؟ pic.twitter.com/jfwvdtIhxc — ناصر (@n_k2s) December 12, 2020

تساؤل طبي!!

كيف استطاع العلماء في ظرف سنة أو أقل التوصل للقاح ضد #كوفيد_19

وهو فيروس يعني لا علاج مخصص له (يتم علاج العوارض).

ولم يتمكنوا من الوصول إلى لقاح أو علاج للسرطان أو الإيدز مثلا؟؟#coronavirus #MedicareForAll #Vaccin — amani mhanna-اماني مهنا (@amanimhanna) November 18, 2020

اللقاح مسرطن ويسبب السرطان https://t.co/v6V3mfGPyJ — مصر نور الحياة (@zeko1300) November 28, 2020

اللقاح ونظرية المؤامرة

تداول المغردون العديد من الكلمات التي تشير إلى وجود مؤامرة في اللقاح تحاك من قبل أطراف خفية، حيث تحدث البعض عن وجود روبوتات تسجل بيانات الجسم، أو أن اللقاح يمكنه تحويل المرضى إلى تماسيح، أو أن السلالة الجديدة هي غطاء لزيادة مبيعات اللقاح.

وزعم مغردون آخرون أن السلالة الجديدة تعد خدعة كاذبة من قبل بريطانيا، لإجبار الناس على أخذ اللقاح الحالي أو تسويق لقاح آخر خاص بها، ولكن هذا الادعاء دُحض تماما حين أعلنت منظمة الصحة العالمية عن خصائص السلالة المتحورة من كورونا، مؤكدة أن تحور سلالات الفيروسات المختلفة يعد أمرا طبيعيا.

وبتحليل الكلمات المستخدمة، حصلت كلمة مؤامرة على النصيب الأكبر في عمليات التداول، ويشمل ذلك ذكر كلمة مؤامرة في التغريدة دون تبيان طبيعة هذه المؤامرة، أو تغريدات احتوت اتهامات للقاح أو تغريدات تسخر من فكرة المؤامرة نفسها.

#السلاله_الجديده فلم . السلاله .. الجديده .. لفايروس كورونا ..

بسبب عدم قدرة بريطانيا تسويق اللقاح الخاص بهم في الوقت المناسب .. وسبقهم بالكذب .. لقاحات اخرى من الصين وروسيا وامريكا .. وحصلوا على المليارات بسبب الجائحه ولقاحها .. فكيف يسوقون للقاحهم .. دون هذا الفلم — Almoshiti.moh (@AlmoshitiM) December 20, 2020

كما تم تداول عبارة "غير آمن" أيضا في العديد من التغريدات، وهو ما يعني إثارة الجدل حول تلك القضية.

ويشير الجدول الآتي إلى أبرز الكلمات المتداولة في هذا السياق، حيث احتلت كلمة "مؤامرة" المركز الأول، تليها كلمة "كذبة"، و"بيل غيتس" و"غير آمن" و"تماسيح".

الكلمات المتداولة حول لقاح كورونا ونظرية المؤامرة (الجزيرة)

ولا يعد الردّ على نظريات المؤامرة أمرا سهلا نظرا لعدم اعتماد مدعي النظرية على أسس علمية بالأساس، ولكنها تحاول التشكيك فقط، إلا أن أبرز تلك النقاط كان تداول اسم بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، والذي اتُّهم في العديد من التغريدات بتطويره اللقاح بهدف زرع روبوتات داخل الجسم، أو أن هدف اللقاح هو القضاء على ثلث العالم، أو أن اللقاح يغيّر الحمض النووي في جسم الإنسان، وذلك للقضاء على نصف أعداد البشر في العالم.

ولكن تمّ نفي تلك الادعاءات من جانب مؤسسة بيل غيتس، حيث أوضحت المتحدثة باسم المؤسسة أن حديث غيتس كان عن طرق عمل لقاحات المادة الوراثية "إم آر إن إيه" (mRNA)، ولم يتطرق إلى تغيير الحمض النووي إطلاقا.

تغريدات مع نظرية المؤامرة

ابصم بالعشرين ان الموضوع فيه إنّ وانها مؤامره دولية عالمية وخل عنكم السوالف بس #السلاله_الجديده pic.twitter.com/LXnDjRLbZg — رحـاب ☁️ (@ro7__q) December 20, 2020

الوضع زاد عن حده نفس شهر كورونا ونهاية السنة الوضع فيه مؤامرة #السلاله_الجديده — 89 (@___1justme1___) December 20, 2020

علشان تعرفوا انها مؤامرة فعلاً … من الخبر بتاع السلالة الجديدة .. يعني امبارح قالوا اختبار ال PCR غير دقيق وبه مشكلة و النهاردة يقولك اكتشفنا سلالة جديدة ؟؟ طيب درستوها امتى و ازاي ؟؟ pic.twitter.com/CWhUqqFTsH — lamia sami 369 𓃭𓄿𓅓𓏭𓄿 𓋴𓄿𓅓𓏭 369🇪🇬🇩🇪 (@lamia_shawki369) December 20, 2020

اللقاح وراه مؤامرة كبيرة واعتقد بنسبة ٩٥٪ يحتوي على شريحه الإلكترونية لتحكم في البشر الي تكلم عنها بيل غيست والتي تريدها الماسونية العالمية لتحويل العالم الى عالم المليار يعني انه هذه الشريحه يقدرو يموتون العالم كله الى ان يصلو الى مليار شخص اللذين يريدونهم فقط — Mohammed Baroud (@baroud2026) December 12, 2020

تغريدات ضد نظرية المؤامرة

متى يطلعون لقاح متى يسوون لقاح متى ومتى.. طلع اللقاح. اللقاح مؤامرة الشركات تخلي مسؤوليتها اللقاح مات منه ملايين كورونا كذبة علشان يسوون لقاحات وياخذون فلوس بيل غيتس يبغى يقلل عدد سكان الارض راح يزرعون فينا شرائح ذكية ويتحكمون فينا — ساحمد (@iwarlock55) December 12, 2020

مُحزن إنه كلما تحاول تتكلم لإقناع كبار السنّ لتمهيد موضوع أخذ اللقاح تلقى أصحاب نظرية المؤامرة من أولادهم رسّخوا في أذهانهم إنها مادة قاتلة، هم ما تعلّموا وأشبه بالأمّيين ويتأثروا بكم يا متعلمين!

ولا أظن أن شخص منكم يقدر يتحمل المسؤولية لو تدهورت حالة أحدهم بسبب الإصابة بالمرض! — ‏أحمد الحوسني|🖤🕊. (@2s0z_) December 12, 2020

عزيزي الطبيب

ما جاز لك #لقاح_كورونا ؟

جتك رسائل تحذرك منه؟

شفت مقطع يقول إن هذي مؤامرة كونية للتحكم في عقول البشر؟ طيب… هل أنت متخصص؟

تقدر توقف في محفل علمي وتتكلم عن اللقاح بثقة؟

لا؟

اذاً كرماً انشر الفكرة إن كنت مقتنعاً بها#كوفيد#لقاح_كورونا_بالمملكة #تطعيم_كورونا pic.twitter.com/akyH1bttWC — عبدالعزيز ابراهيم الراجحي (@AzAlRajhi) December 12, 2020

7-ولازال الوضع في حيرة وتعقيد وظهرت اصوات تشكك في أن هذا الفايروس مفتعل واللقاح ضمن مؤامرة تستهدف تدمير البشر وشكوك اخرى تتهم شركات الادوية وهناك من يراها حرب بيولوجية والى آخره في سلسلة من الشكوك والتخمينات بلا دليل واضح#الرهاب_من_اللقاح — فهد عبدالله الجابر (@fahadaljaberno) December 12, 2020

أكثر اللقاحات تداولا

ولا يزال سباق توفير اللقاحات مستمرا، إلا أن كلا من لقاح فايزر-بيونتك ولقاح مودرنا (Moderna) هما المتصدران حتى الآن والمعتمدان في كندا وعدد من الدول، ويستخدمان بشكل طارئ في الولايات المتحدة.

وبالإضافة إلى هذين اللقاحين، طورت الصين وروسيا عدة لقاحات أخرى، واعتمد أحد اللقاحات الصينية باسم "سينوفارم-بيجين" (Sinopharm-Beijing) في كل من الإمارات والبحرين.

ويشير الجدول التالي إلى معدل تكرار الكلمات ذات الدلالة على نوع اللقاح المستخدم، حيث احتلت كلمة "فايزر" الصدارة بتكرار يقارب 9 آلاف مرة، تليها كلمة "اللقاح الصيني"، ثم كلمة "اللقاح الروسي"، بينما لم يحصل تداول بصورة بارزة لكلمتي مودرنا وبيونتك.

أعلى الكلمات المتداولة المتعلقة بنوع لقاح كورونا (الجزيرة)

أبرز الكلمات المتداولة

بعد حصر 158 ألف تغريدة، تم حساب أعلى الكلمات المستخدمة على الإطلاق دون احتساب كلمة "اللقاح" نفسها وحروف الجر والفواصل، فكانت أول كلمة لها دلالة هي "كورونا"، التي قاربت 25 ألف تكرار، يليها لفظ الجلالة "الله" الذي يعد جزءا أساسيا في النقاشات، سواء استخدام الكلمة بصورة عفوية أو للدعاء أو للدلالة على موقف معين، أي أن تكرار استخدام لفظ الجلالة لا يشير إلى سياق معين سوى كثرة استدعاء المغرد العربي للفظ الجلالة بصورة كبيرة، ويلي ذلك كلمة "الصحة" ثم "الناس" ثم "العالم".

أعلى الكلمات تداولا في الحديث عن كورونا (الجزيرة)

الدول العربية

وحصلت كلمة "مصر" على الصدارة بين الدول العربية في معدل التكرار، تليها السعودية فالكويت فالمغرب فالبحرين، بينما جاءت كل من جيبوتي والصومال وموريتانيا في آخر القائمة.

ويرجع جزء من ذلك إلى توافر الأخبار عن علاقة الدول المتصدرة باعتماد وتوزيع اللقاح على المواطنين.

معدل ذكر أسماء الدول العربية في الحديث عن كورونا (الجزيرة)

الدول بشكل عام

احتلت بريطانيا صدارة الكلمات المستخدمة للدول غير العربية، ويعود جزء من ذلك إلى اكتشاف بريطانيا السلالة الجديدة من فيروس كورونا، تليها الصين ثم أميركا، واحتلت إسرائيل المرتبة الأخيرة.

معدل ذكر أسماء الدول غير العربية في الحديث عن كورونا (الجزيرة)

الرؤساء

واحتلت أميركا الصدارة عن طريق تكرار اسم كل من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن. ومن حيث المناصب، تكررت كلمة "الرئيس" تليها "الملك" ثم "ولي العهد"، ويعود جزء من التفاعل مع ترامب إلى الإعلان عن عدم حصوله شخصيا على اللقاح، وأنه سيترك الأمر اختياريا لفريقه.

معدل ذكر أسماء رؤساء الدول في الحديث عن كورونا (الجزيرة)

بينما احتل السيسي الصدارة في الأسماء العربية، خاص بعد إقرار مصر اعتمادها اللقاح الصيني. وتباينت ردود الفعل حول القرار، حيث ذهبت بعض التغريدات إلى التشكيك في فاعلية اللقاح بالسخرية منه، بينما اعتبر البعض الآخر أن إقرار اللقاح يعد خطوة حاسمة للقضاء على كورونا في البلاد.

تغريدات عن الرؤساء

اللقاح في جيب السيسي💪🇪🇬💪 — Ashraf Nawar (@AshrafNawar5) December 8, 2020