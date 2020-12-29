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سيارة في دمشق تباع بما يعادل راتب موظف حكومي لأكثر من 960 سنة

لحظة بيع السيارة "رانج روفر" بالمزاد في دمشق بقيمة 765 مليون ليرة (مواقع التواصل)
لحظة بيع السيارة "رانج روفر" بالمزاد في دمشق بقيمة 765 مليون ليرة (مواقع التواصل)
29/12/2020-|آخر تحديث: 29/12/202012:05 PM (مكة المكرمة)

بيعت سيارة في العاصمة السورية بنحو 270 ألف دولار. وقد أثار ذلك تفاعلاً غاضبا على مواقع التواصل الاجتماعي في بلد مزقته الحرب وينوء تحت أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية منذ سنوات.

ونشرت حسابات وصفحات على "فيسبوك" مقطع فيديو للحظة بيع السيارة نوع "رانج روفر" بالمزاد في دمشق بقيمة 765 مليون ليرة.

واستنكر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيع السيارة بهذا المبلغ، في ظل الحرب والفقر اللذين يعصفان بالمواطنين.

وقد سخر آخرون من واقع الحال قائلين إن ثمن هذه السيارة هو راتب موظف فئة أولى في سوريا لمدة 960 سنة. وشهدت مواقع التواصل تفاعلات موالين للنظام السوري، حيث علق جعفر سلوم (ناشط موال للنظام) بقوله "إذا ابتليتم فاستتروا".

"اذا ابتليتم بالمعاصي فاستترو " ليش ما بتنضبوا وتخلونا نضل نقاوم الغرق و نتمسك بقشة الصمود؟؟ عندما تباع احدى السيارات…

Posted by Gafer Slloum on Saturday, 26 December 2020

 

واستخدم خليل حملو، وهو ناشط موال للنظام السوري، في وصف بيع السيارة في دمشق، عبارة من المسلسل الكويتي الشهير (الحياله) ظل يرددها الفنان الراحل خالد النفيسي (يا جليلييين الحيااااا) أي "يا قليلي الحياء".

في المسلسل الكويتي الشهير ( الحياله ) يردد الفنان الراحل خالد النفيسي دائما عبارة ( يا جليلييين الحيااااا ) سيارة…

Posted by Khalil Hamlo on Sunday, 27 December 2020

وقال نزار الفرا، إعلامي موال للنظام السوري "هذا المبلغ راتب موظف فئة أولى في سوريا لمدة 960 سنة".

على سيرة ال 765 مليون ليرة ثمن سيارة الرانج روفر (2018) التي قيل إنها بيعت في المزاد في دمشق أمس، لفتت نظري معلومة أن هذا المبلغ هو راتب موظف فئة أولى في سورية لمدة 960 سنة ، وشكراً.

Posted by Nizar Alfarra on Saturday, 26 December 2020

ووصف الناشط ماهر ما حدث بقوله "إنه الحصار وقيصر والعقوبات ايها السادة !!! انه اقتصاد الحروب!!!

في حين نشر أبو أنيس الخبر الذي تم تداوله، مستنكرا في نهايته بقوله "… والشعب لا يملك ثمن رغيف الخبز". 

واعتبر منذر شيخ حسن أن خبر شراء السيارة "يطيح بأحلام المواطن السوري…!".

وقال جورج ابرا "أغلى سيارة بيعت ب 765مليون ل.س ..أو مجموع رواتب شهرية لموظف حكومي لأكثر من 900 سنة".

وبين علاء هاكيغلو أن ثمن شراء سيارة نوع "رانج روفر"، بمبلغ 765 مليون ليرة، يعادل نحو 270 ألف دولار.

وقد استنكر أيمن عبد النور- سياسي سوري "وجود أمراء حرب تدفع مثل هذه المبالغ؟".

 

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل الاجتماعي

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