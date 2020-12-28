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عمره 9 سنوات.. طفل أميركي يحتفظ بلقب الأكثر دخلا على يوتيوب للعام الثالث

كاجي حقق دخلا بلغ 29.5 مليون دولار (مواقع التواصل)
كاجي حقق دخلا بلغ 29.5 مليون دولار (مواقع التواصل)
28/12/2020

احتفظ الطفل الأميركي ريان كاجي بلقب أكثر الأشخاص دخلا على منصة يوتيوب للعام الثالث على التوالي، وفقا للقائمة التي تصدرها مجلة "فوربس" الأميركية (forbes) سنويا.

وبحسب ما قالته المجلة، فإن كاجي الذي يمتلك قناة "عالم ريان" (ryans.world)، والتي يتابعها 27.7 مليون مشترك على يوتيوب، حقق دخلا بلغ 29.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 12.2 مليار مشاهدة.

ويقدم كاجي للملايين من متابعيه مقاطع فيديو متنوعة عن مراجعة الألعاب، وقصصا عائلية، إلى جانب تجارب عملية ذاتية الصنع في المنزل، والتي تلقى اهتماما واسعا من قبل الأطفال تحديدا.

إلى جانب ذلك، نشط هذا العام تجاريا، حيث قام بترخيص أكثر من 5000 منتج تحمل اسم القناة "عالم ريان" والتي تحمل صورا لشخصيات وديكورات وأقنعة الوجه وألعابا كرتونية أخرى.

وتمتلك أسرة كاجي شركة "صن لايت" المتخصصة في إنتاج المحتوى المناسب للأطفال، حيث تدير 7 قنوات أخرى، ويعمل بها فريق مكون من 30 موظفا، وتصدر ما يقرب من 25 مقطع فيديو أسبوعيا.

المصدر : خدمة سند

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