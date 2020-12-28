ماذا تعرف عن العقارب؟ 15 معلومة قد تدهشك

تثير العقارب الهلع في نفوس كثير من الناس بسبب شكلها المخيف ولدغتها السامّة، لكن البعض يحتفظ بها في المنزل كحيوان أليف.

في هذا التقرير يستعرض موقع "توب كافي" (Top Cafe) الروسي عددا من الحقائق المثيرة حول هذا الحيوان، الذي يعد أحد أقدم الكائنات على كوكب الأرض.

أسلاف العقارب

ظهرت أسلاف العقارب على الأرض منذ نحو 400 مليون سنة، وكانت تعيش في الماء، وصُنّفت من القشريات، وأُطلق عليها عقارب البحر، وعثر الباحثون على آثار أقدام أحفورية لأسلاف العقارب الحديثة بأعداد كبيرة في أوروبا وآسيا.

أصل التسمية

اشتُق الاسم الحديث للعقارب من الكلمة اليونانية القديمة "سكوربيوس". وفي روسيا كان هذا الاسم يشير إلى الثعبان.

الآلهة الفرعونية "سركت"

كانت العقارب معروفة في مصر القديمة، وتُظهر بعض الرسوم الفرعونية الآلهة "سركت" (الربة العقرب)، وهي أنثى يعلو رأسها عقرب ذيلها متجه إلى الأعلى.

أكثر من 1700 نوع

رغم مظهرها الخارجي الذي يشبه الحشرات إلى حد كبير، فإن العقارب تنتمي إلى فئة العنكبوتيات، وتمتلك العقرب 4 أزواج من الأرجل، ويشكّل الطرفان الأماميان كماشة تلتقط بها فرائسها، وهذا من أبرز أوجه الشبه بينها وبين العنكبوت.

ويحصي العلماء أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية.

يحصي العلماء أكثر من 1700 نوع من العقارب تعيش في جميع قارات العالم باستثناء القارة القطبية الجنوبية (شترستوك)

على ظهر الأم

تقضي العقارب الصغيرة الأسبوع الأول بعد ولادتها على ظهر أمها للبقاء على قيد الحياة، بسبب قدرة جسم الأم على التحكم في مستوى الرطوبة. وبعد أن تغيّر جلدها للمرة الأولى، تغادر العقارب الصغيرة ظهر الأم لتعيش بشكل مستقل.

الحجم

تعتبر العقرب الإمبراطوري -الذي يصل طوله إلى 20 سنتيمترا- أضخم أنواع العقارب، في حين لا يتجاوز طول أصغر أنواع العقارب 9 مليمترات.

التكاثر

للعقارب طقوس خاصة عند التزاوج، حيث يمشي الذكر مع الأنثى، ويعتني بها عدة ساعات، قبل أن يقوم بإخراج محفظته المنوية التي تتلقاها الأنثى في منطقة أسفل البطن، وبعد التزاوج تقوم الأنثى بالتهام الذكر إذا لم يجد فرصة للهرب.

من 6 إلى 12 عينا

لدى العقارب حاسة بصر متطورة، ويتراوح عدد أعينها حسب الأنواع من 6 إلى 12 عينا.

هل تشرب العقارب الماء؟

يقضي هذا الحيوان الذي يعيش غالبا في الصحراء وبين الصخور معظم حياته منفردا، ويستطيع العيش عامين من دون طعام. وليس من الصحيح أن العقارب لا تشرب الماء كما يعتقد كثيرون، لكنها تشرب بكميات قليلة.

التوهج

أثناء عملية الانسلاخ، يمكن لبعض أنواع العقارب أن تتوهج في الظلام، كما تتوهج العقارب بشكل عام تحت الأشعة فوق البنفسجية. ولم يعرف العلماء على وجه التحديد سبب هذه الظاهرة.

سرعة الحركة

تتحرك العقارب بسرعة كبيرة، لدرجة أنه يصعب تصويرها أثناء حركتها. واكتشف العلماء أن بعض أنواع العقارب يمكن أن تتحرك بسرعة تصل إلى 20 كيلومترا في الساعة.

أخطر أنواع العقارب تُعرف بالعقرب العربي ذي الذيل السمين (شترستوك)

بين أوروبا وأفريقيا

أغلب أنواع العقارب التي تعيش في أوروبا من الحجم الصغير، الذي لا يتجاوز طوله 4 سنتيمترات. وفي أفريقيا، وتحديدا في شمال القارة، نجد أحد أخطر أنواع العقارب، وهي المعروفة بالعقرب العربي ذي الذيل السمين.

الغذاء

تتغذى العقارب على الحشرات والصراصير والقوارض والسحالي، وفي بعض الحالات تأكل العقارب لحم البشر.

يحتفظ كثيرون بالعقارب في منازلهم ويتطلب ذلك الكثير من الحذر بسبب سلوكه العدواني وسميته (الفرنسية)



سم العقارب

رغم لدغتها المؤلمة، ليست جميع أنواع العقارب سامة. ويُعد عقرب فلسطين الأصفر، الذي يعيش في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأكثر سمية بين كل أنواع العقارب.

تربية العقارب

ولأن العقارب لا تتطلب الكثير من العناية، فإن كثيرين يحتفظون بها في منازلهم داخل أحواض ماء صغيرة، خاصة عقرب فلسطين الأصفر، لكن الاحتفاظ بعقرب من هذا النوع يتطلب الكثير من الحذر بسبب سلوكه العدواني وسمّيته.