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منوعات|إيطاليا

اكتشاف مطعم أثري في بومبي الإيطالية به أطعمة تعود لنحو ألفي عام

واجهة منضدة المطعم مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية وصور حيوانات وطيور كانت جزءا من مكونات الطعام المباع ومنها دجاج وبط (الأوروبية)
واجهة منضدة المطعم مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية وصور حيوانات وطيور كانت جزءا من مكونات الطعام المباع ومنها دجاج وبط (الأوروبية)
27/12/2020

اكتشف علماء الآثار في بومبي، المدينة الإيطالية الأثرية المدفونة في ثوران بركاني وقع عام 79 للميلاد، متجرا لبيع الأطعمة والمشروبات الساخنة للمارة الرومان.

عُرف المتجر باسم "ترموبوليام"، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المشروبات الساخنة، وجرى كشفه أمس، السبت، في متنزه بومبي الأثري، الذي لم يفتح للجمهور بعد.

وعثر العلماء على آثار، تعود لما يقرب من ألفي عام، لطعام في بعض الجرار العميقة التي تحتوي على طعام ساخن، والتي كان صاحب المتجر يقدمها على منضدة من الجص بها ثقوب دائرية.

وكانت واجهة المنضدة مزينة بلوحات جدارية ذات ألوان زاهية، بعضها به صور حيوانات وطيور كانت جزءا من مكونات الطعام المباع، منها دجاج وبط.

وقال ماسيمو أوسانا، مدير متنزه بومبي الأثري، "هذا اكتشاف استثنائي.. إنها المرة الأولى التي نكتشف فيها مكانا كاملا لإعداد الأطعمة والمشروبات الساخنة".

كما عثر علماء الآثار أيضا على وعاء شراب برونزي مزخرف، يُعرف باسم باتيرا، وأوان خزفية تستخدم لطهي الحساء وقوارير وغيرها.

وكانت بومبي الواقعة على بعد 23 كيلومترا (جنوب شرقي نابولي) موطنا لحوالي 13 ألفا من السكان، حين دُفنت تحت أطنان من الحمم والرماد الناجمين عن انفجار بركاني بقوة تماثل عدة قنابل نووية.

وقالت فاليريا أموريتي، عالمة الأنثروبولوجيا بالموقع، "تظهر تحليلاتنا الأولية أن الأشكال والأرقام المرسومة على واجهة المنضدة تمثل، جزئيا على الأقل، الطعام والشراب الذي تم بيعه هناك".

منضدة "وجبات سريعة" مزخرفة جيدا في المطعم المكتشف في حديقة بومبي الأثرية (الأوروبية)

 

وأوضحت أن العلماء عثروا على آثار لحوم وأسماك وقواقع ولحم بقر في الحاويات، وهو اكتشاف وصفته في لقاء مع "رويترز" (Reuters) بأنه "شهادة على التنوع الكبير في المنتجات الحيوانية المستخدمة في تحضير الأطباق".

وتم الكشف عن حوالي ثلثي هذه البلدة القديمة، التي تبلغ مساحتها 66 هكتارا (165 فدانا)، ولم يتم الكشف عن هذه البلدة القديمة قبل القرن 16، في حين بدأت الحفريات المنتظمة فيها حوالي عام 1750.

ونظرا لاعتبارها نموذجا فريدا يوثق أنماط الحياة اليونانية الرومانية، تعد بومبي أحد أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا، وتدرجها "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" (اليونسكو) كأحد مواقع التراث العالمي.

المصدر : رويترز

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