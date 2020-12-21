شاهد.. لحظات مرعبة لتعرض مغني "راب" تركي لحريق أثناء التصوير

تداولت حسابات تركية ووسائل إعلام محلية، مقاطع فيديو للحظة تعرض مغني راب معروف لحريق خلال تصويره مقطع فيديو وذلك نتيجة خطأ فني فيما يبدو.

ويظهر في أحد المقاطع المغني "كريم غولسوي" الملقب "تيبكي" وهو ينزل من أعلى درج، بناء على توجيهات مخرج وراء الكاميرا التي تقوم بتصويره، قبل أن يظهر في الخلفية انفجار لهب كمؤثر بصري، إلا أن بعض النيران وقعت على ظهره ورأسه.

"Tepki" ismiyle tanınan Türkçe rap şarkıcısı Kerem Gülsoy'un klip çekimlerindeki patlama sahnesinde geçirdiği kaza. pic.twitter.com/DWPoAfvkvT — Medyanın51Tonu (@medyanin51tonu) December 20, 2020

وفي مقطع آخر يظهر أفراد مجموعة التصوير والإخراج وهم يسارعون لإطفاء الحريق والاطمئنان على سلامة المغني الذي نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

Rap şarkıcısı klip çekiminde alev aldı! — Halk TV (@halktvcomtr) December 20, 2020

وبعد الحادث طمأن "غولسوي" متابعيه عبر حسابه على إنستغرام وكتب "أتلقى العلاج بعد تعرضنا لحادث حريق.. شكرا لكم".

وظهر بعدها المغني في مقطع فيديو جديد نشره على حسابه بإنستغرام ليطمئن متابعيه ويبدو فيه بصحة جيدة، بعد أن لف رأسه بضمادة نتيجة الحرق البسيط الذي أصيب به.