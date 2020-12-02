غارديان: فيروس كورونا جعل الأغنياء أكثر ثراء

بين الكثير من الناس الذين فقدوا حياتهم، وآخرين فقدوا وظائفهم، اتسعت فجوة عدم المساواة أكثر. واستفاد أغنى الناس ماليا، وفي الواقع كان 2020 عاما جيدا جدا للأثرياء، وفقا لتقرير في غارديان.

وقال التقرير إن هذه المجموعة "الأغنياء" بما في ذلك أشخاص مثل جيف بيزوس من أمازون Amazon وإيلون ماسك من تسلا Tesla، قادرة على تحمل المخاطر المالية.

وأضاف أن أداء شركات التكنولوجيا كان جيدا في سوق الأسهم، فنحن جميعا جالسون في المنزل نستخدم غوغل وأمازون وزوم، مما انعكس على هذه الشركات بشكل جيد. على سبيل المثال ارتفعت القيمة السوقية لشركة زوم بأكثر من 500% هذا العام.

بالمقابل فإن الشركات الصغيرة تأثرت سلبيا بوباء كورونا، في العديد من دول العالم. ويبدو أنه كلما كانت الشركة أكبر، زاد احتمال بقائها على قيد الحياة.

ويسلط فيروس كورونا الضوء على تقسيم الثروة في جميع أنحاء العالم، فإذا كنت غنيا، يمكنك تحمل عدم الخروج من المنزل للعمل والحصول على مال- وبالتالي تحمي نفسك من التعرض للفيروس، ومن المرجح أن يكون لديك نمط حياة صحي لتبدأ به.

وينتهي تقرير غارديان بالقول إن متوسط ​​أجر الرؤساء التنفيذيين ارتفع إلى ما هو أبعد بكثير من متوسط ​​أجر العامل العادي. وقبل الإغلاقات مباشرة، كان هناك عدد من الرؤساء التنفيذيين الذين تأثرت رواتبهم، لكنهم سيعوضونها في مكان آخر، في حين أن موظفيهم لن يفعلوا ذلك بالتأكيد.