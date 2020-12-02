البث الحي
منوعات

غارديان: فيروس كورونا جعل الأغنياء أكثر ثراء

2/12/2020

بين الكثير من الناس الذين فقدوا حياتهم، وآخرين فقدوا وظائفهم، اتسعت فجوة عدم المساواة أكثر. واستفاد أغنى الناس ماليا، وفي الواقع كان 2020 عاما جيدا جدا للأثرياء، وفقا لتقرير في غارديان.

وقال التقرير إن هذه المجموعة "الأغنياء" بما في ذلك أشخاص مثل جيف بيزوس من أمازون Amazon وإيلون ماسك من تسلا Tesla، قادرة على تحمل المخاطر المالية.

وأضاف أن أداء شركات التكنولوجيا كان جيدا في سوق الأسهم، فنحن جميعا جالسون في المنزل نستخدم غوغل وأمازون وزوم، مما انعكس على هذه الشركات بشكل جيد. على سبيل المثال ارتفعت القيمة السوقية لشركة زوم بأكثر من 500% هذا العام.

بالمقابل فإن الشركات الصغيرة تأثرت سلبيا بوباء كورونا، في العديد من دول العالم. ويبدو أنه كلما كانت الشركة أكبر، زاد احتمال بقائها على قيد الحياة.

ويسلط فيروس كورونا الضوء على تقسيم الثروة في جميع أنحاء العالم، فإذا كنت غنيا، يمكنك تحمل عدم الخروج من المنزل للعمل والحصول على مال- وبالتالي تحمي نفسك من التعرض للفيروس، ومن المرجح أن يكون لديك نمط حياة صحي لتبدأ به.

وينتهي تقرير غارديان بالقول إن متوسط ​​أجر الرؤساء التنفيذيين ارتفع إلى ما هو أبعد بكثير من متوسط ​​أجر العامل العادي. وقبل الإغلاقات مباشرة، كان هناك عدد من الرؤساء التنفيذيين الذين تأثرت رواتبهم، لكنهم سيعوضونها في مكان آخر، في حين أن موظفيهم لن يفعلوا ذلك بالتأكيد.

المصدر : غارديان

حول هذه القصة

كورونا يقلص أعباء الزواج على شباب غزة

على وقع دق الطبول وعزف الناي، يرقص شبان في أحد أزقة حي الرمال قرب شاطئ غزة، احتفالا بزفاف صديقهم في مراسم مقتضبة على غير العادة خلال جائحة كوفيد-19 التي قلصت نفقات شباب القطاع على الزواج.

المزيد من منوعات

الإنسان الآلي.. نادل في مطعم بكربلاء العراق

اعتقال أم في السويد حبست ابنها مدة 28 عاما

تم اكتشاف الابن البالغ من العمر 41 عاما في مبنى سكني صغير في حي هانينغ المتواضع في ضواحي ستوكهولم (الفرنسية)

أضيفوني لمجموعاتكم.. الرئيس الفنزويلي يشارك رقمه عبر تويتر

مادورو نشر رقمه عبر تويتر وأشاد بالتجاوب الكبير من المواطنين (رويترز)

"وجه الفيروس".. طريقة مبتكرة لبلدية تركية للحث على ارتداء الكمامات

اللقطات المصورة عبر كاميرا وضعت أعلى المحطة أظهرت ردود أفعال المواطنين (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

أراكم بعد 4 سنوات.. ترامب يتحدث علنا عن ترشحه لانتخابات 2024

ترامب لا يزال يصر على أن الانتخابات مزورة ويرفض الاعتراف بالهزيمة (رويترز)

تكنولوجيا القناصة الآليين.. هكذا اصطادت العالم النووي الإيراني

قدمت شركة كونغسبيرغ ومقرها النرويج حوالي 20 ألف نظام عن بعد يدعم الرشاشات (كونغسبيرغ)

كوشنر يغادر الدوحة والساعات القادمة ستكشف مصير محادثاته لحل الأزمة الخليجية

جاريد كوشنر (يسار) التقى أمس الأربعاء في الدوحة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (رويترز)

يوصف بالسلطة الجبارة.. هل يفعّل الرئيس التونسي الفصل 80 من الدستور؟

قيس سعيد خلال خطاب سابق (مواقع التواصل)