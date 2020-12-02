الإنسان الآلي.. نادل في مطعم بكربلاء العراق

على سير متحرك يتنقل إنسان آلي (روبوت) بصينية أطباق الطعام، ويقوم بتوصيل الطلبات للطاولات واحدة تلو الأخرى، في حين يجلس العملاء في انتظار دورهم بمطعم "روبو شيف" الذكي في كربلاء بالعراق.

وقال مصمم المشروع وصاحب المطعم مصطفى المختار، إن الروبوت يمنع الاتصال بين العملاء والموظفين ويحد من مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا.

وأضاف أن مطعمه الذكي مزود أيضا بطاولات تفاعلية، تمكن الزبائن من طلب الطعام من خلالها، ولعب مجموعة متنوعة من الألعاب خلال فترة الانتظار.

وأوضح "مشروع بسيط يحقق التباعد الاجتماعي بس (لكن) بنفس الوقت يوفر الترفيه للعوائل فطلعت فكرة هذا المطعم إلي (الذي) هو المطعم الذكي.. سوينا أول روبوت يوصل الأكل للطاولة إلي (التي) طلبته طبعا.. أول ما تدخل العائلة للطاولة المخصصة إلها (لها) يستريحون ويسوي الأوردر مالتهم (الطلب الخاص بهم) عن طريق نفس الطاولة مالتهم (الطاولة الخاصة بهم).. هي طاولة ذكية".

وقال رائد خضير -وهو أحد الزبائن- إن الألعاب وسيلة فعالة للغاية لإلهاء الأطفال لحين وصول الروبوت بأطباق الطعام، مضيفا أنه لا يسمح لأطفاله في المنزل باللعب باستخدام هواتفهم الذكية أثناء تناول الطعام.

ويقول مديرو مطعم "روبو شيف" إنه أول مطعم ذكي في المدينة.

وقال عباس العرداوي -وهو زبون كان ينتظر وصول الروبوت- إن هذه الفكرة تمثل أيضا فرصة جيدة لتناول الطعام بالخارج مرة أخرى.