برج "قطب منار" أشهر المعالم الإسلامية بالهند.. تعرف عليه

يعتبر برج مجمع "قطب منار" بالقرب من العاصمة نيودلهي من أشهر وأقدم المعالم الإسلامية في الهند، وتم إنشاؤه في القرن الـ12 على يد قطب الدين أيبك، أول حاكم مملوكي لسلطنة دلهي الهندية.

ويعدّ البرج من أبرز الأماكن التي تستقطب السياح المحليين والأجانب، بفضل طرازه المعماري الفريد، وارتفاعه الشاهق البالغ 72.5 مترا، إلى جانب تاريخه الطويل الممتد لنحو 800 عام.

برج مجمع "قطب منار" أقدم المعالم الإسلامية في الهند ويمتد تاريخه الطويل لنحو 800 عام (الأناضول)

وتحت لواء الدولة الغورية، فتح أيبك مدينة دلهي، وشرع في بناء البرج عام 1192 للميلاد، دلالة على النصر الذي حققه المسلمون في الهند، حيث بنى طابقه الأول، ثم قام صهره السلطان شمس الدين ألتتمش ببناء 3 طوابق إضافية.

ومع وفاة المتصوّف الشهير قطب الدين بختيار كاكي عام 1235، ودفنه بالقرب من البرج، أصبح المكان يُعرف بـ"قطب منار".

برج"قطب منار" يبلغ ارتفاعه 72.5 مترا (الأناضول)

وفي عام 1369، تعرّض البرج لأضرار كبيرة بسبب البرق، مما دفع السلطان فيروز شاه لترميمه، ثم بنى طابقا جديدا فيه، ليأخذ شكله الحالي المؤلف من 5 طوابق.

ويضم المجمع -إلى جانب البرج- مسجد "قوة الإسلام"، فضلا عن ضريح السلطان شمس الدين ألتتمش.

برج مجمع "قطب منار" من أشهر وأقدم المعالم الإسلامية في الهند (الأناضول)

ويقع ضريح قطب الدين أيبك -مؤسس البرج- في مدينة لاهور، الواقعة ضمن حدود باكستان اليوم.

وأدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) برج قطب منار -الذي يتمتع بميزات الطراز العمراني السلجوقي والغزنوي والغوري- والمباني المحيطة به، ضمن لائحة التراث العالمي عام 1993.