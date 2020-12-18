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منوعات|يمن

الحب في زمن الحرب والحصار.. زفاف على أنقاض مبانٍ يمنية محطمة في تعز

العروسان حمزة مصطفى وهنادي أنعم: على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر (مواقع التواصل)
العروسان حمزة مصطفى وهنادي أنعم: على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر (مواقع التواصل)
18/12/2020-|آخر تحديث: 18/12/202005:28 PM (مكة المكرمة)

تفاعل نشطاء يمنيون مع صور تظهر عقد قِرَان على أنقاض أحد المباني التي تهدمت بمحافظة تعز وسط اليمن، مؤكدين أنها صور تبعث على التفاؤل بأن الحب سينتصر ضد آلة الحرب.

وقال العريس، حمزة مصطفى عبر تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، "على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر، صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم، بعد عقد القِرَان".

المصدر : خدمة سند

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