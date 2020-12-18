الحب في زمن الحرب والحصار.. زفاف على أنقاض مبانٍ يمنية محطمة في تعز

تسابق عشرات النساء اليمنيات الزمن من خلف آلات الخياطة في مصنع الغزل والنسيج بصنعاء (تأسس عام 1967) الذي أعيد افتتاحه حديثا، بهدف صناعة الكمامات بعد توقفه لأكثر من 15 عاما.
تفاعل نشطاء يمنيون مع صور تظهر عقد قِرَان على أنقاض أحد المباني التي تهدمت بمحافظة تعز وسط اليمن، مؤكدين أنها صور تبعث على التفاؤل بأن الحب سينتصر ضد آلة الحرب.
على أنقاض المدينة نحيا ، بالحب ننتصر
صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم بعد عقد القران
تصوير المبدعة / هبة احمد سعيد #تعز #اليمن #taiz #Yemen pic.twitter.com/YG0camRA64
— Hamza Mustafa (@HamzaMustafa10) December 15, 2020
الحب والحرب..
هذا هو #الشباب_اليمني
يتحدى #الحرب بالحب ومن ركامها يصنع #الأمل..
بهكذا ارداة لن ننكسر وسنحقق #السلام..
هنادي انعم وحمزة مصطفى من #تعز.. لقلبيكما السعادة♥️♥️💞💞 pic.twitter.com/ADTzIp56dg
— Dheya Al-Moqbeli 🇾🇪ضياء المقبلي🇾🇪 (@dheya55) December 15, 2020
رغم الموت والخراب
حمزة مصطفى يصيغ الأمل من ركام الحياة
صورة بالف معنى ومعنى
هذه تعز التي لا تموت
…..
أنا فدا لك يا حمزة يا أنبل شباب مدينتنا الموجوعة@HamzaMustafa10 pic.twitter.com/LQ9H0W0NvR
— وداد البدوي wedad Albadwi (@Wedadalbadwi) December 15, 2020
#تعز
هنا الحب والحياة من وسط الركام ❤ pic.twitter.com/9pT8ioJC3f
— رباب عبدالله (@rabababdullah7) December 15, 2020
صورة للحياة من مدينة تعز وسط أكوام الخراب .. الحب في زمن الحرب والحصار .
Love in the time of war & siege #Taiz #Yemen pic.twitter.com/L3vqGuJ0v4
— khalil Muthunna خليل العمري (@Khalilmyemen) December 15, 2020
وقال العريس، حمزة مصطفى عبر تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، "على أنقاض المدينة نحيا، بالحب ننتصر، صور تجمعني بشريكة حياتي هنادي أنعم، بعد عقد القِرَان".