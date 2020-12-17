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جيران ترامب في فلوريدا يرفضون عودته للإقامة معهم

جيران ترامب في ولاية فلوريدا بصدد إجراءات قانونية لمنعه من الانتقال إلى مسكنه الشاطئي في منتجع مارالاغو (غيتي)
جيران ترامب في ولاية فلوريدا بصدد إجراءات قانونية لمنعه من الانتقال إلى مسكنه الشاطئي في منتجع مارالاغو (غيتي)
17/12/2020

ذكر موقع بزنس إنسايدر (Business Insider) أن جيران الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب في ولاية فلوريدا بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لمحاولة منعه من الانتقال بشكل دائم إلى مسكنه الشاطئي في منتجع مارالاغو، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post).

وأشار الموقع إلى ما يتردد بأن الرئيس يخطط للانتقال للعيش في مارالاغو عندما يغادر البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

ومع ذلك، فقد كتب بعض جيرانه رسالة إلى سلطات مدينة بالم بيتش بالولاية وجهاز الأمن السري الخاص بالرئيس يقولون فيها إن ترامب ليس لديه حق قانوني للعيش هناك طوال الوقت، حسبما ذكرت الصحيفة.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على نسخة من الرسالة التي تقول إن الجيران ذكروا اتفاقية وقعها ترامب عام 1993 عندما سعى لتحويل ما كان مسكنا إلى ناد خاص. وبموجب شروط الاتفاق لا يُسمح لأي ضيف بالبقاء في النادي لأكثر من "3 أسابيع متتالية" خلال عام واحد.

وتنص الرسالة التي كتبها محامي يمثل أفراد عائلة ديموس، الذين هم جيرانه في منتجع مارالاغو، على أنه يجب على مسؤولي بالم بيتش إخطار ترامب بأنه غير مسموح له بالعيش في المنتجع لتجنب "موقف محرج"، حيث سيواجه الرئيس السابق الطرد.

يشار إلى أن منتجع الغولف الفاخر في مارالاغو، الذي وُصف من قبل بأنه "البيت الأبيض الشتوي" لترامب، كان لمدة طويلة مكان الإقامة المفضل له بين شبكات ممتلكاته ونوادي الغولف المترامية الأطراف. لكنه في العام الماضي حوّل مقر إقامته الرئيسي من برج ترامب في نيويورك حيث عاش طيلة حياته، إلى مارالاغو.

المصدر : الصحافة الأميركية

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