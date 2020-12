بالفيديو.. شظايا حمم "إتنا" في صقلية تتساقط من ارتفاع 100 متر

نشر عالم البراكين الإيطالي بوريس بهنكي مقطع فيديو لثوران بركان جبل "إتنا" في مدينة صقلية الإيطالية، الذي يعد من أكثر البراكين نشاطا في العالم.

وأظهر المقطع خروج الحمم البركانية في ظلام ليلتي الـ13 والـ14 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي بلغ ارتفاعها وفقا لموقع "فولكانو ديسكوفري" (volcano discovery) أكثر من 100 متر، مع عمود رماد كثيف بارتفاع 5 كيلومترات.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT

— Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020