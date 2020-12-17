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بالفيديو.. شظايا حمم "إتنا" في صقلية تتساقط من ارتفاع 100 متر

ثوران البركان ليس الأول من نوعه في جبل إتنا، حيث تكرر المشهد كثيرا منذ سبعينيات القرن الماضي (مواقع التواصل)
ثوران البركان ليس الأول من نوعه في جبل إتنا، حيث تكرر المشهد كثيرا منذ سبعينيات القرن الماضي (مواقع التواصل)
17/12/2020-|آخر تحديث: 17/12/202006:56 PM (مكة المكرمة)

نشر عالم البراكين الإيطالي بوريس بهنكي مقطع فيديو لثوران بركان جبل "إتنا" في مدينة صقلية الإيطالية، الذي يعد من أكثر البراكين نشاطا في العالم.

وأظهر المقطع خروج الحمم البركانية في ظلام ليلتي الـ13 والـ14 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي بلغ ارتفاعها وفقا لموقع "فولكانو ديسكوفري" (volcano discovery) أكثر من 100 متر، مع عمود رماد كثيف بارتفاع 5 كيلومترات.

وبدأ ثوران البركان في تمام الساعة التاسعة والثلث بالتوقيت المحلي مساء يوم الـ13 من ديسمبر/كانون الأول، وأظهرت مقاطع فيديو مصورة استمراره حتى مساء اليوم التالي، حيث قدم عروضا ليلية وصباحية مذهلة أثناء نشاطه.

وحسب مقالة نشرها بهنكي على موقع المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي، فإن الثوران البركاني هذه المرة صنّف من النوع " سترومبولي"، ويقصد به البركان الذي يتسبب في تساقط شظايا الحمم.

 

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الثوران لبركان جبل إتنا، حيث تكرر المشهد كثيرا منذ سبعينيات القرن الماضي، ورُصدت مئات النوبات من ضمنها 66 نوبة عام 2000، و50 نوبة بين عامي 2011 و2013، حسب ما ذكره بهنكي في مقالته.

المصدر : خدمة سند

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نادرا ما تثور البراكين دون سابق إنذار، حيث تتدفق الحمم المنصهرة وتحدث بعض الزلازل وتتصاعد السحب الرمادية قبل ذلك. ويراقب علماء الجيولوجيا نشاط هذه البراكين التي تعد حاليا في طور الانفجار.

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