بالفيديو.. شظايا حمم "إتنا" في صقلية تتساقط من ارتفاع 100 متر

نشر عالم البراكين الإيطالي بوريس بهنكي مقطع فيديو لثوران بركان جبل "إتنا" في مدينة صقلية الإيطالية، الذي يعد من أكثر البراكين نشاطا في العالم.

وأظهر المقطع خروج الحمم البركانية في ظلام ليلتي الـ13 والـ14 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي بلغ ارتفاعها وفقا لموقع "فولكانو ديسكوفري" (volcano discovery) أكثر من 100 متر، مع عمود رماد كثيف بارتفاع 5 كيلومترات.

A few moments of the second short episode of Strombolian activity culminating in lava fountaining at #Etna's Southeast Crater during the night of 13-14 December 2020. pic.twitter.com/XjVNdvIjJT — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

وبدأ ثوران البركان في تمام الساعة التاسعة والثلث بالتوقيت المحلي مساء يوم الـ13 من ديسمبر/كانون الأول، وأظهرت مقاطع فيديو مصورة استمراره حتى مساء اليوم التالي، حيث قدم عروضا ليلية وصباحية مذهلة أثناء نشاطه.

Eruptive activity at #Etna's Southeast Crater on the evening of 14 December 2020 pic.twitter.com/oaAKMUpRxx — Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020

وحسب مقالة نشرها بهنكي على موقع المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين الإيطالي، فإن الثوران البركاني هذه المرة صنّف من النوع " سترومبولي"، ويقصد به البركان الذي يتسبب في تساقط شظايا الحمم.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا الثوران لبركان جبل إتنا، حيث تكرر المشهد كثيرا منذ سبعينيات القرن الماضي، ورُصدت مئات النوبات من ضمنها 66 نوبة عام 2000، و50 نوبة بين عامي 2011 و2013، حسب ما ذكره بهنكي في مقالته.