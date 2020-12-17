منشور لأوبرا على إنستغرام يروج لقهوة ميغان قيمته مليون دولار

يقدر أن أوبرا وينفري قد تكسب ما لا يقل عن مليون دولار على الأقل من خلال الترويج لقهوة ميغان ماركل النباتية على حسابها على إنستغرام الذي يضم 19.2 مليون متابع، ليكون بذلك هذا المنشور أغلى إعلان مجاني في التاريخ، وذلك وفقا للخبراء.

وحسب المتخصص في العلاقات العامة مارك بوركوفسكي، فإن مجموعة اللاتيه من حليب الشوفان تعتبر أول خطوة لميغان وهاري نحو بناء علامة تجارية لهما في الولايات المتحدة الأميركية بقيمة مليار دولار.

وذكر الكاتب مارتن روبنسون، في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية، أن هذه العلامة التجارية تمثل الاستثمار الأول لكل من ميغان وهاري منذ قرارهما بناء حياتها الخاصة والاستقلال عن العائلة الملكية ليستقرا في كاليفورنيا.

الاستثمار الأول لميغان وهاري منذ قرارهما بناء حياتها الخاصة ليستقرا في كاليفورنيا يرى النور (رويترز)

الرقم القياسي لأغلى منشور

أورد الكاتب أن الرقم القياسي لأغلى منشور على إنستغرام كان لكيم كارداشيان بقيمة 500 ألف دولار في سنة 2015، ولكن بوركوفسكي قال إن الفيديو الذي نشرته أوبرا للترويج لقهوة ميغان قيمته مليون دولار على الأقل.

وأوضح بوركوفسكي أن "الحصول على فرصة ترويج أوبرا وينفري لمنتجك يمثل بطاقة ذهبية نحو صناعة الإعلانات العالمية بالنسبة لأي شركة. أوبرا انتقائية بشأن المنتجات التي تروج لها، وبالنسبة لشركة جديدة تريد إطلاق منتج جديد فإن الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص من شأنه أن يكلف الملايين من الدولارات. إن مصادقة شخص مثل أوبرا أمر لا يقدر بالمال، وسيجعل المنتج يباع من على الأرفف بسرعة".

وأورد الكاتب أن نجمة التلفزيون أوبرا التي تبلغ ثروتها 2.6 مليار دولار، وصفت هذا المشروب على حسابها على إنستغرام بأنه "اختيارها الجديد"، بينما صرحت الشركة الناشئة المنتجة له التي يقع مقرها في كاليفورنيا "كيلفر بلاندز" بأنه يوفر "جميع الفوائد الصحية، وصديق للبيئة ويساعد على تسهيل حركة الأمعاء"، كما كُتب على غلافه أنه يعزز المناعة ومفيد لصحة الدماغ والجهاز الهضمي ويقلل من التوتر ويزيد التركيز.

هاري وميغان أظهرا ذكاءهما بالتركيز على المنتجات التي تعكس شغفهما بالبيئة والتعليم وأسلوب الحياة الصحي (مواقع التواصل)

الشغف بالبيئة

يضيف بوركوفسكي أن دوق ودوقة ساسيكس أظهرا ذكاءهما من خلال التركيز على المنتجات التي تعكس شغفهما بالبيئة والتعليم وأسلوب الحياة الصحي.

ويذكر أن ميغان استثمرت في شركة "كليفر بليندز" التي يقع مقرها في مونتيسيتو، في كاليفورنيا حيث تعيش مع الأمير هاري وابنها آركي البالغ من العمر 19 شهرا في قصر بقيمة 11 مليون جنيه إسترليني.

وتواصلت ميغان مع الشركة التي تتبرع بنسبة 1% من عائداتها لفائدة منظمات "العدالة الغذائية"، بعد تجربة منتجها. وإلى جانب حليب الشوفان الفوري، تتوفر 3 نكهات أخرى هي الماتشا والتشاي والقهوة، بسعر 21 جنيه إسترليني للوحدة التي تحتوي على 14 كيسا.

ويقول خبير العلاقات العامة غاري فارو "ربما هو مشروع ميغان ولكنها لم تكن لتنجح لولا اللقب الملكي لهاري. لقد استقر في لوس أنجلوس وفقد كل اتصال له مع رعاياه في بريطانيا، ولكن هل يعتقد الأمير هاري أن الأميركيين قادرون على شراء هذه القهوة بسعر 21 جنيه إسترليني في ظل هذه الجائحة التي خلفت 3.1 ملايين عاطل عن العمل؟".

يقول المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز إن هذا الاستثمار يمكن أن يثير حفيظة العائلة الملكية، لأنه من غير اللائق أن ينخرط عضو من العائلة الملكية وخاصة الأمير هاري الذي يحتل المركز السادس في ترتيب العرش، في أعمال من هذا القبيل.

لكن منذ تخلي هاري وميغان عن أدوارهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية، فإنه بإمكانها فعل ما يريدان، وهو ما يوضحه هذا الاستثمار.

وفي أحد منشوراتها، قالت أوبرا -التي كانت من بين المدعوّين للزفاف الملكي- إن ميغان أرسلت لها في أول يوم من عيد الميلاد سلة من الطيبات، لتنشر فيما بعد مقطع فيديو لها وهي تقوم بإعداد كوب من القهوة اللاتيه المنكهة بالكركم من خلال إضافة الماء إليه فحسب، مؤكدة أن هذا المشروب "لذيذ".

وفي ذلك الوقت لم يكن المتابعون يدركون علاقة دوقة ساسيكس بشركة "كليفر بليندز"، إلا بعد أن كشفت فوربس عن ذلك.

الدوقة تنوي الاستثمار

نقل الكاتب عن مجلة "فوربس" أن الدوقة تنوي الاستثمار في المزيد من الشركات التي تترأسها النساء، بعد أن تبنت قضية المساواة بين الجنسين. ويدير شركة "كليفر بليندز" المديرة التنفيذية البريطانية هانا ميندوزا، التي أسست الشركة بالتعاون مع روجر كوبولا.

وفي تصريح لها، قالت ميغان دون الإفصاح عن نصيبها من الشركة، إن الهدف من استثمارها هو دعم رائدة أعمال شغوفة من بين أولوياتها العمل على بناء المجتمع إلى جانب تنمية أعمالها.