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الكونغو.. خلاف سياسي يتحول إلى تراشق بالعصي والكراسي داخل البرلمان

الخلاف جاء بعد مطالبة الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، بإجراء تعديلات على البرلمان (الفرنسية)
الخلاف جاء بعد مطالبة الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، بإجراء تعديلات على البرلمان (الفرنسية)
11/12/2020

نشر صحفيون ووسائل إعلام محلية في الكونغو مقاطع فيديو لاشتباكات ناشطين ونواب في مبنى البرلمان، وذلك بعد خلاف بين مؤيدين للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ومعارضين له.

وتظهر مقاطع وقوع اشتباكات داخل البرلمان وتراشقا بالعصي والكراسي بالإضافة إلى عمليات كرّ وفرّ بين المؤيدين والمعارضين داخل مبنى البرلمان، ما أدى إلى تدخل القوات الأمنية.

ويأتي هذا الخلاف بعد مطالبة الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، بإجراء تعديلات على البرلمان الكونغولي إلا أن البرلمان قرر تأجيل جلساته بعد وقوع هذه الأحداث.

المصدر : خدمة سند

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