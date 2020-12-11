الكونغو.. خلاف سياسي يتحول إلى تراشق بالعصي والكراسي داخل البرلمان

ألقى رجل برازيلي بأمه العجوز البالغة 88 عاما إلى الكلاب لتفترسها أثناء مشاجرة في مدينة ساو باولو. وقالت الشرطة إن الجاني وهو عامل طلاء حمل أمه وألقى بها من فوق السور الفاصل بين منزلهم ومنزل جاره حيث فتك بها كلبان كانا في فناء المنزل.
نشر صحفيون ووسائل إعلام محلية في الكونغو مقاطع فيديو لاشتباكات ناشطين ونواب في مبنى البرلمان، وذلك بعد خلاف بين مؤيدين للرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ومعارضين له.
#RDC; " Pas de plénière" à l'assemblée nationale. LES députés en colères pic.twitter.com/pqMbbX76Xl
— Rachel KITSITA (@rkitsita) December 7, 2020
وتظهر مقاطع وقوع اشتباكات داخل البرلمان وتراشقا بالعصي والكراسي بالإضافة إلى عمليات كرّ وفرّ بين المؤيدين والمعارضين داخل مبنى البرلمان، ما أدى إلى تدخل القوات الأمنية.
#RDC : Ambiance au Palais du Peuple être Pro-Felix et Pro-Kabila pic.twitter.com/NK1f84v4Zf
— The Voice Of Congo (@VoiceOfCongo) December 8, 2020
ويأتي هذا الخلاف بعد مطالبة الرئيس الكونغولي تشيسيكيدي، بإجراء تعديلات على البرلمان الكونغولي إلا أن البرلمان قرر تأجيل جلساته بعد وقوع هذه الأحداث.
Scène irréaliste ce mardi 08/12/2020 à l’@AssembleeN … pic.twitter.com/ZLfMDop4O5
— TOP CONGO FM (@TopCongo) December 8, 2020