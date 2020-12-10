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شاهد.. انفجار صاروخ تابع لـ"سبيس إكس" بعد دقائق من تجربة الإطلاق

الصاروخ لم يتباطأ بما يكفي أثناء عودته إلى قاعدة الهبوط، وهو ما أدى إلى انفجاره (مواقع التواصل)
الصاروخ لم يتباطأ بما يكفي أثناء عودته إلى قاعدة الهبوط، وهو ما أدى إلى انفجاره (مواقع التواصل)
10/12/2020

انفجر النموذج الأولي لصاروخ "ستارشيب" (Starship) التابع لشركة "سبيس إكس" (SpaceX) الأميركية، أثناء هبوطه، وذلك رغم الإطلاق الناجح من قاعدة بوكا تشيكا بولاية تكساس.

وأظهر المقطع الذي نشره حساب "سبيس إكس" على تويتر، أن الصاروخ لم يتباطأ بما يكفي أثناء عودته إلى قاعدة الهبوط، وهو ما أدى إلى انفجاره بطريقة مثيرة.

وأرجع إيلون ماسك، مؤسس الشركة، السبب في تغريدة له عبر تويتر، إلى ارتفاع ضغط الوقود في خزان رأس الصاروخ؛ مما تسبب في السرعة العالية أثناء الهبوط.

وأضاف في تغريدة أخرى "الصعود الناجح، التحول إلى خزانات الرأس، التحكم الدقيق في الرفرفة إلى نقطة الهبوط.. مبارك فريق سبيس إكس.. حصلنا على جميع البيانات التي نحتاجها.. قادمون يا مريخ!".

ويعد انفجار الصواريخ في تجارب الإطلاق الأولية أمرا طبيعيا، حيث تكرر الأمر من قبل أثناء إطلاق صاروخ "فالكون-9" (Falcon-9) التابع للشركة، وبعد محاولات عديدة أصبح يستخدم الآن في مهمات فضائية متنوعة.

المصدر : خدمة سند

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