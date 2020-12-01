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"وجه الفيروس".. طريقة مبتكرة لبلدية تركية للحث على ارتداء الكمامات

اللقطات المصورة عبر كاميرا وضعت أعلى المحطة أظهرت ردود أفعال المواطنين (مواقع التواصل)
اللقطات المصورة عبر كاميرا وضعت أعلى المحطة أظهرت ردود أفعال المواطنين (مواقع التواصل)
1/12/2020

ابتكرت بلدية طرابزون في تركيا طريقة طريفة لحث المواطنين على ارتداء الكمامة في المرافق العامة والطرقات.

ووضعت البلدية شاشة إلكترونية في إحدى محطات المواصلات العامة تعكس صور مرتادي المحطة لتظهر صورة الفيروس بديلا عن وجه المخالف لتعليمات ارتداء الكمامة.

وأظهرت اللقطات المصورة عبر كاميرا وضعت أعلى المحطة ردود أفعال المواطنين الذين عبروا عن تفاجئهم بالصور.

وأعلنت تركيا عزمها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء كورونا من الصين وألمانيا خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير اللقاح المحلي.

وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة توقيع عقد مع الصين لشراء 50 مليون جرعة من اللقاح الخامل الذي أنتجته وأثبت فعاليته في المراحل الأولى للمرض.

وأضاف قوجة أن شراء اللقاح من الصين سيكون في أشهر ديسمبر/كانون الأول، ويناير/كانون الثاني، وفبراير/شباط.

وكشف أيضا عن مباحثات مستمرة لشراء 25 مليون جرعة من اللقاح الألماني من نوع لقاحات الحمض النووي الريبوزي "آر إن إيه" (RNA).

وبالحصول على 75 مليون جرعة من اللقاح -الذي يتم تقديمه على جرعتين لكل شخص- سيكون ممكنا تلقيح نحو نصف سكان تركيا خلال فصل الشتاء.

كما ذكر الوزير التركي أنهم على اتصال أيضا مع روسيا من أجل شراء اللقاح.

وأشار إلى وجود 16 لقاحا محليا قيد التطوير في تركيا، وصل واحد منها لمرحلة التجارب السريرية، موضحا أن 44 شخصا تطوعوا لتجريب اللقاح عليهم.

المصدر : خدمة سند + وكالة الأناضول

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