77 عاما ويزداد شبابا.. بايدن يدخل راكضا على المنصة لإلقاء خطابه

شارك نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة دخول الرئيس المنتخب جو بايدن للمنصة، التي ألقى منها خطابه ليلة السبت.

ودخل "بايدن" البالغ من العمر 77 عاما راكضا على المنصة في مشهد يظهر لياقته البدنية ورشاقته رغم كبر سنه.

كما حيا الجماهير التي كان تستقبله من داخل سياراتها، وآخرين واقفين حولهم ملتزمين بالتباعد الاجتماعي تطبيقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.

President-Elect Joe Biden makes his entrance. pic.twitter.com/y20TnpAgmW

وولد جو بايدن 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1942 في سكرانتون ببنسلفانيا، وترعرع في إقليم نيوكاسل بولاية ديلاوير، التي هاجرت إليها أسرته وهو في 10 من عمره، وامتهن والده تجارة السيارات.

وحصل بايدن عام 1965 على شهادة في التاريخ والعلوم السياسية من جامعة ديلاوير، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة سيراكيوز، وتخرج فيها عام 1968.

President-Elect Biden and Vice President-Elect Harris celebrate on stage with family. pic.twitter.com/iK7dw48Tq6

