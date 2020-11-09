تركيا.. معرض صناعي عسكري افتراضي ثلاثي الأبعاد

افتتحت رئاسة الصناعة التركية اليوم الاثنين فعاليات المعرض الافتراضي الأول "ساها إسطنبول" (SAHA Istanbul) للصناعات الدفاعية التركية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي يعد الأول من نوعه في عالم صناعة الدفاع.

وتم تنظيم المعرض بمشاركة كبار الفاعلين في الصناعة المحلية، وسيتم عرض إمكانيات الإنتاج المحلي في صناعة الدفاع والطيران والبحر والفضاء.

وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان إن بلادها ستعزز دورها التجاري والاقتصادي في النظام العالمي الجديد ما بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح فعاليات المعرض، لافتة إلى أن تركيا أظهرت مقاومة كبيرة أمام الجائحة بفضل أدائها التجاري القوي.

ولفتت إلى أن معطيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تشير إلى أن تركيا في مصاف الدول الأقل تأثرا بالجائحة بعد الصين وكوريا الجنوبية بين دول المنظمة في 2020.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية التركية يزداد تطورا يوما بعد يوم، ويعد من القطاعات الرائدة في الصادرات المعتمدة على التكنولوجيا ذات القيمة المضافة العالية.

ولفتت بكجان إلى أن الصناعات الدفاعية حققت صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار العام الماضي.

وأشارت إلى أن حجم صادرات القطاع بلغ 1.6 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بزيادة قدرها 10.4% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك رغم الظروف الناجمة عن جائحة كورونا.